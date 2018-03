Extrema Outdoor Nederland lanceert complete line-up

ONDER EMBARGO TOT 20 MAART 20:00 UUR



Marcel Dettmann, Apollonia, Worakls, Matthias Tanzmann, Michael Mayer en hostings van ANTS en FLOW: de line-up van de 23ste Extrema Outdoor is bekend. Voor de tweede keer meerdaags, met camping direct aan het terrein van Vakantiepark De Bergen in Wanroij.



Ook dit jaar legt Extrema Outdoor de focus op techno, techhouse en deephouse. Met twee dagen festival - op vrijdag en zaterdag - en drie dagen camping, wacht de bezoeker een volledig weekend vol muziek, spannende feestjes in het bos en meer.



Nieuwe stage: Mellowtron



Waar vorig jaar de vrijdag een pre-party voor de kampeerders was, pakt XO dit jaar uit met een volledige festivaldag mét speciale programmering. Hiervoor zijn dit jaar voor €29 ook dagkaarten beschikbaar.



Verspreid over twee stages, wordt het festival afgetrapt op vrijdag met een rits ijzersterke artiesten. Headliner op de Mainstage is Apollonia, bestaande uit Shonky, Dan Gehnacia en Dyed Soundorom. Met een drie uur durende B2B2B-set zorgt het trio voor een heerlijk setje kwaliteits techhouse. Andere namen op de Mainstage zijn onder meer Richy Ahmed en Raw District.



De tweede stage ‘Mellowtron’ is melodieus, zweverig en veelzijdig en heeft onder meer Stereoclip, Joachim Pastor en N’to op het programma, bekend van het überhippe Franse label Hungry Music. Afsluiter op het Mellowtron-podium is Worakls, één van de oprichters van het eerder genoemde label.



Marcel Dettmann sluit Mainstage zaterdag af



Op de tweede festivaldag openen de schuiven om 13:00 uur voor een zaterdag bomvol quality music. Headliner op de Mainstage is Marcel Dettmann. De Duitser is een van de invloedrijkste artiesten van de hedendaagse techno en uithangbord van de legendarische club Berghain. Eerder op de dag spelen onder meer Marcel Fengler, Michael Mayer, Mind Against en Kobosil.



ANTS en FLOW hosten stages



Ook ANTS - het populaire concept van de Ibiziaanse club Ushuaïa - host dit jaar op zaterdag weer exclusief een stage op XO. Op het programma onder meer: Camelphat - bekend van de megahit ‘Cola’ - DJ Sneak, Solardo en afsluiter Matthias Tanzmann. Ook in de drie voorgaande edities was ANTS van de partij op Extrema Outdoor. Jaar in jaar uit behoort het tot de favoriete stages van de XO-bezoeker.



Een andere hosting is het FLOW van de Nederlander Franky Rizardo, vorig jaar voor het eerst - en met succes - op Extrema Outdoor. Dit jaar neemt Rizardo onder meer Benny Rodrigues, Dennis Cruz en Darius Syrossian mee. Op xofestival.nl vind je de volledige line-up per stage.



Geheime feestjes, verrassingen en blijven plakken op zondag



Naast de grote stages, heeft XO nog tal van kleine en verscholen areas, die ontdekt mogen worden door de bezoeker. Kleine stages in het bos, gezellige foodarea’s en loungeplekken op het strand. De Vintage Art Camping ligt direct aan het festivalterrein, zodat de bezoeker binnen no-time van de camping op het festival is. Op de zondag hoeven campingbezoekers XO niet direct te verlaten, maar zijn ze welkom om nog gezellig na te praten en te genieten aan het water.



Tickets voor Extrema Outdoor zijn beschikbaar vanaf €29. De volledige line-up is te vinden op de website van het festival: xofestival.nl. Extrema Outdoor vindt dit jaar plaats op 6 en 7 juli. Locatie is Vakantiepark De Bergen, Wanroij.