Coaching opgenomen in SBI-codes Kamer van Koophandel

In Nederland noemen veel mensen zich ‘coach’, maar zijn zij dat ook werkelijk? Om hier beter zicht op te krijgen, kunnen coaches met een eigen coachpraktijk vanaf heden de vorm van coaching die het beste past bij hun praktijk, met een zogenoemde SBI-code laten registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze codes zijn bedoeld om economische activiteiten van de diverse beroepsgroepen te kunnen volgen. Binnen de SBI (Standaard Bedrijfsindeling) had coaching nog geen plaats gekregen. Tot nu.



Ieder bedrijf dat zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft en zich registreert in het Handelsregister, krijgt één of meerdere SBI-codes. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft daarom samen met de NOBCO gekeken onder welke SBI-codes de diverse vormen van coaching het beste kunnen worden opgenomen. Performance coaches, coaches van executives en loopbaancoaches, om er een aantal te noemen, kunnen zich nu ook als zodanig laten registreren.



Transparantie



De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) is de grootste organisatie van beroepscoaches in Nederland. Met de SBI-codes voor coaching zet de NOBCO weer een belangrijke stap in de professionalisering van deze beroepsgroep. We stimuleren de bij ons aangesloten coaches om de SBI-code die bij hun vorm van coaching past, vast te laten leggen in het Handelsregister, om op die manier meer zicht te krijgen op het aantal coaches dat werkzaam is in Nederland. We verwachten dat veel coaches aan onze oproep gehoor zullen geven, mede omdat het registreren van een SBI-code eenvoudig en kosteloos is.