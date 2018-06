NU'91 merkt hoge actiebereidheid voor cao UMC onder medewerkers LUMC

De onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC liggen stil. De voorstellen van vakbonden en werkgevers liggen mijlenver uit elkaar. Op dinsdag 12 juni vond een ledenraadpleging van NU’91 en de vakbonden plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In deze bijeenkomst is de actiebereidheid om goede arbeidsvoorwaarden af te dwingen bij de werkgevers gepeild.



Ledenraadpleging



De ledenraapleging in het LUMC werd drukbezocht door zowel artsen als verpleegkundigen. De algemene stemming is er een van totaal onbegrip voor de inzet en de houding van de werkgevers.



Actiebereidheid



De actiebereidheid onder de zorgprofessionals van het LUMC is hoog. Werkgevers lijken niets over te hebben voor een marktconforme loonsverhoging, een goede generatieregeling, gelijke rechten voor studenten die een opleiding volgen en concrete afspraken over aanpak van de werkdruk. Onacceptabel want door het enorme personeelstekort in de UMC’s lijden de zorgprofessionals al jaren onder torenhoge werkdruk, waar te weinig (financiële) waardering tegenover staat.



Actiecomité



Op dit moment wordt er een actiecomité binnen het LUMC gevormd. Het actiecomité is een centrale plaats, waar alle zaken rondom het cao-conflict worden gecoördineerd.