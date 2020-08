MOOI en Parfumswinkel bundelen krachten

EINDHOVEN - Per heden bundelen MOOI en Parfumswinkel hun krachten. De grootste parfumerie-franchiseorganisatie en de derde online speler in de parfumeriemarkt gaan samen verder als Dutch Beauty Group. Ze blijven ieder wel onder hun eigen naam opereren en de huidige aandeelhouders blijven betrokken. Door optimalisatie van logistiek en distributie en hun kennis van de offline- en online parfumeriemarkt verwacht Dutch Beauty Group dat de gezamenlijke omzet met 15% per jaar zal stijgen.



Verkoop via winkels en online



Op dit moment biedt MOOI haar beautyproducten en -diensten aan via 41 fysieke winkels in Nederland. Parfumswinkel daarentegen is grotendeels online georiënteerd en bedient via zijn website meer dan 250.000 klanten in Nederland, België en Duitsland. ‘Door onze krachten te bundelen versterken wij onze positie in de markt. Wanneer we onze offline en online kennis van de markt combineren kunnen we beter inspelen op de behoeften van onze klanten’, aldus Dorian Hofs, mede-eigenaar van Dutch Beauty Group.



Webshop voor klanten van MOOI



MOOI verkoopt haar producten alleen via fysieke winkels. De komende tijd zal onderzocht worden hoe dit naar online verkoop uitgebreid kan worden. ‘De offline consumentenmarkt verandert sterk en grote bedrijven domineren. Consumenten kiezen tegenwoordig hun eigen shopmoment. Wij vinden het belangrijk dat MOOI ook online goed zichtbaar en herkenbaar is’, aldus Kees van Beem, commercieel directeur van MOOI.



Planning



De komende maanden zal de samenwerking verder vorm krijgen. Dutch Beauty Group gaat investeren in IT. De focus zal liggen op automatisering, logistiek en omnichannel. ‘We zullen gesprekken voeren met leveranciers over het uitbreiden van de logistiek. Ook gaan we onderzoeken hoe we onze franchisenemers kunnen ontzorgen op het gebied van data en voorraadbeheer’, aldus Jory Hofs, mede-eigenaar van Dutch Beauty Group.



Over Parfumswinkel



Parfumswinkel is een beauty retailer die zich al bijna 14 jaar focust op het online landschap. Het bedrijf bedient meer dan 250.000 klanten en genereert een omzet van 13 miljoen euro per jaar. Parfumswinkel heeft een fysieke winkel in Breda en een eigen distributiecentrum.



Over MOOI



MOOI is een parfumerie-franchiseorganisatie met 41 franchisenemers door heel Nederland. In MOOI winkels staat de klant centraal en wordt gefocust op luxe en persoonlijke aandacht. Het bedrijf bestaat inmiddels 13 jaar en bedient 4,2% van de parfumeriemarkt met een omzet van meer dan 29 miljoen euro per jaar.