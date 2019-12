Aanleg nieuwe buitendijkse haven bij Urk kan nu niet doorgaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (11 december 2019) het inpassingsplan ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ van de provincie Flevoland vernietigd. Dat betekent dat de provincie op dit moment geen nieuwe buitendijkse haven bij Urk mag aanleggen.



Bezwaren IJsselmeervereniging



De IJsselmeervereniging had diverse bezwaren tegen het provinciale plan aangevoerd in een juridische procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zo zou het plan leiden tot een toename van stikstofuitstoot en zou dat de Natura 2000-gebieden ‘Rottige Meenthe & Brandemeer, ‘Weerribben’ en ‘De Wieden’ aantasten.



Passende beoordeling voldoet niet



De zogenoemde passende beoordeling, de ecologische onderbouwing van het plan, voldoet niet aan de natuurwetgeving. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit beoordeeld door de passende beoordeling te toetsen aan de criteria uit haar uitspraak van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).



In de passende beoordeling voor dit plan is de provincie Flevoland er namelijk vanuit gegaan dat zich in de toekomst ontwikkelingen zullen voordoen die een positieve invloed kunnen hebben op de omvang van de stikstofneerslag in de Natura 2000-gebieden. Maar omdat het effect van deze ontwikkelingen op dit moment nog onzeker is, mogen die niet worden meegenomen in de passende beoordeling. Uit de PAS-uitspraak volgt namelijk dat vooraf duidelijk moet zijn dat die ontwikkelingen ook daadwerkelijk resultaat hebben.



Gevolg van de uitspraak



Hoewel de Afdeling bestuursrechtspraak nagenoeg alle andere bezwaren van de IJsselmeervereniging tegen het plan ongegrond heeft verklaard, raakt het bezwaar over de stikstofuitstoot het hele inpassingsplan. Daardoor is de ecologische onderbouwing onder het hele plan weggevallen en kan het niet in stand blijven. Het gevolg is dat de aanleg van een nieuwe haven op het grondgebied van de gemeenten Urk, Dronten en Noordoostpolder nu niet kan doorgaan. Provinciale staten van Flevoland zijn nu aan zet of zij een nieuw plan willen opstellen om de haven alsnog mogelijk te maken. Als zij dat willen, dan zal in elk geval een nieuwe passende beoordeling nodig zijn.