Bijzonder kasteelevent tijdens het Paasweekend

Kasteel Groeneveld – Baarn – 30 maart t/m 2 april 2018



BAARN, 20180102 -- De hoogwaardige “binnen – buitenbeurs” Exclusive Spring Fair vindt tijdens het paasweekend van 2018 plaats op het landgoed van Kasteel Groeneveld Baarn. Dé unieke Woon- & Lifestylebeurs, waarbij het volledige kasteel is omgetoverd tot een spannende “pop-up” departmentstore. Drie kasteeletages gevuld met alle componenten voor een eigentijds luxueus leven. In de statige tuin achter het kasteel is een uitgebreide buitenbeurs met veel Home & Garden. Funshoppen in een luxe omgeving staat centraal tijdens dit hoogstaande event. Daarnaast geniet de bezoeker van smaakvolle foodtrucks, vergezeld met bijpassende muziek in het voorjaarszonnetje. Proef, ontdek en beleef het allemaal op Exclusive Spring Fair!



Vier het voorjaar in Baarn



‘’Veel gezelligheid, shoppen en genieten van een lekker hapje en drankje’’ was vorig jaar slechts één van de vele positieve reacties van de bezoekers. Extra aandacht gaat dit jaar naar het tuinpaviljoen dat is uitgebreid met nog meer tuinspecialisten. In het overdekte Deli Food Paviljoen proeft het publiek biologische en ambachtelijk gemaakte delicatessen uit binnen-en buitenland. Daarnaast zijn er diverse workshops en paasactiviteiten. Zo kan de bezoeker naar gouden eieren zoeken en kans maken op mooie prijzen. De bijzondere voorjaarsbeurs biedt tevens verschillende themakamers die ingericht zijn met exclusieve interieurs, bijzondere antiquiteiten & smaakvolle kunst, unieke juwelen & horloges en nog veel meer. Het uitgebreide aanbod zorgt ervoor dat Exclusive Spring Fair voor iedereen wat moois te bieden heeft. Dit maakt Exclusive Spring Fair hét evenement voor degenen die iets unieks willen doen tijdens het paasweekend.



Voor jong en oud



Op de zolder van het kasteel is de tentoonstelling “De dieren van Fiep”, waar kinderen de natuur in de wereld van Fiep Westendorp ontdekken. Haar tekeningen, onder andere van Jip & Janneke, hebben al bij vele generaties een bijzondere plek in het hart. Daarnaast kunnen de kleintjes op het prachtige landgoed op zoek gaan naar paaseieren. Met deze activiteiten biedt Exclusive Spring Fair voor jong en oud wat wils en is daarmee een gezellige voorjaarsbeurs voor iedereen! Kortom de Exclusive Spring Fair is hét perfecte evenement voor tijdens de paasdagen.



Wat, Waar en Wanneer



Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn.



Data: Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018.



Openingstijden: Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur.



Parkeren: Ruime gratis parkeergelegenheid.



Internet: www.exclusivespringfair.nl