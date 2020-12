'Elk jaar 1200 voetbalvelden vol bomen gekapt voor gezelligheid tijdens de kerst'

Dit is een expertquote van Maarten Bruns van IVN, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: 'Kerstbomen- en spullen dit jaar weer erg populair' | ANP



Kerstboomverkopers constateren dat er dit jaar veel meer kerstbomen worden verkocht. Wellicht een logisch gevolg van de coronacrisis, omdat mensen het juist nu gezellig willen maken in huis, maar heel treurig als je bedenkt wat de impact van de kerstboomindustrie op onze natuur is.



Volgens kwekers kan je op één hectare ongeveer 5.000 van de immens populaire Nordman sparren kwijt. Voor de 3 miljoen bomen die dit jaar de huiskamers ingaan, zit je dan al snel op 600 hectare. Ik denk dat maar weinig mensen beseffen dat we op deze manier een gebied ter grootte van 1200 voetbalvelden elk jaar weer van bomen ontdoen. Over de impact van kerstbomen hoor je bar weinig. Het onderwerp lijkt not done, zeker niet nu we juist vastklampen aan de tradities die gezelligheid en licht geven in deze coronacrisis.



Toch kunnen we iets doen zonder de traditie de nek om te draaien. De oergedachte achter kerstbomen is dat je iets groens met lichtjes je huis inbrengt. De oude Germanen deden dit al, om aan te geven dat er na de donkere tijd van de winter weer licht en lente zou komen. Een boodschap van hoop. In tijden van ontbossing en klimaatissues kunnen we die hoop versterken. Door ervoor te zorgen dat we een positieve bijdrage leveren. Dat kan op verschillende manieren. Compenseer je kersboom door een inheemse boom in je tuin te planten, huur een kerstboom die na de kerst gewoon weer de grond ingaat. Of koop gewoon helemaal geen boom en behang je kamerplanten met kerstballen en lichtjes – daarmee voldoe je nog steeds aan de traditie van groen in huis tijdens de donkerste dagen.



Een school in Utrecht heeft zelfs speciaal voor Kerstmis een heleboel grote kamerplanten ingekocht. Daarmee verzekerde de school zich van een groene kerst én van groene klaslokalen na de kerst. Dat is nou echt win-win.



Maarten Bruns is programmamanager bij IVN Natuureducatie.