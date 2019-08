Parkeren bij luchthavens niet toereikend voor elektrische auto’s

EINDHOVEN – De mogelijkheden voor het parkeren met een elektrische auto rondom luchthavens is nader onderzocht. Een aantal luchthavens lijken nog niet klaar voor het elektrificeren van de autowereld. De informatievoorziening rondom het onderwerp is bij veel luchthavens niet toereikend en het blijkt bij sommige luchthavens niet mogelijk elektrisch te laden.



Online vergelijkings- en boekingsplatform Vliegen en Parkeren krijgt vaak vragen als:

“Wij gaan op vakantie en zouden graag onze elektrische auto willen opladen, is dit mogelijk en wat zijn de tarieven?”

Ondanks dat het Eindhovense bedrijf al sinds 2013 actief is in de branche, is het antwoord op dit soort vragen bij sommige luchthavens moeilijk te geven en zijn er veel onduidelijkheden betreffende het onderwerp. Daarom is er besloten de mogelijkheden bij de negen grootste Nederlandse, Duitse en Belgische luchthavens te onderzoeken en deze duidelijk in kaart te brengen.



Weinig tot geen informatie bij een groot deel van de luchthavens

Bij vijf van de negen onderzochte luchthavens is er online weinig tot geen informatie te vinden over de mogelijkheden voor het opladen van een elektrische auto. Het gaat om de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam, Keulen, Weeze en Charleroi. Bij de luchthavens van Eindhoven en Charleroi is het zelfs helemaal niet mogelijk bij de officiële parkeerplaatsen elektrisch te laden.



Sommige luchthavens gaan wel met de tijd mee

De luchthavens van Düsseldorf, Frankfurt Am Main, Brussel-Zaventem en Schiphol vermelden de informatie daarentegen wel duidelijk. Deze vliegvelden hebben alle nodige informatie op de website staan en deze informatie is eenvoudig te vinden.



Alternatieve mogelijkheden

Bij het grootste gedeelte van de parkeerinitiatieven van ondernemers ontbreekt online informatie en is het vaak niet mogelijk elektrisch te laden. Bij de negen onderzochte luchthavens zijn er slechts 21 parkeerbedrijven gevonden die elektrische laadplaatsen beschikbaar stellen.



Aandachtspunten

Het reserveren van een elektrische laadplaats bij een officiële parkeerlocatie is enkel bij Frankfurt am Main Airport mogelijk. De andere luchthavens bieden geen garanties voor een plek. Bij 17 van de 21 alternatieve mogelijkheden is het daarentegen wel mogelijk een reservering te maken.



Bij luchthavens in België en Duitsland moet er rekening mee gehouden worden dat de laadpalen aan bepaalde providers verbonden zijn en het niet vanzelfsprekend is dat iedere laadpas werkt.