Pluk de (Vader)dag in de Merwede Pluktuin

Wat is er leuker dan zelf een veldboeket plukken en samenstellen. Pluktuinen zijn al geruime tijd enorm populair in Nederland, maar nog lang niet overal te vinden. Sinds kort vind je gelukkig ook in Utrecht een heuse pluktuin en wel in Merwede. Dat maakt de Merwede Pluktuin een populair en voor Utrecht stad een uniek project. De Merwede Pluktuin is gerealiseerd in aanloop naar de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Merwede en wordt officieel geopend op zondag 17 juni: Vaderdag. Kom langs en pluk een bloemetje voor een vader en/of opa!



“Pluk een bloem”, “speel hier” en “rust hier uit”. Onder andere deze uitnodigende boodschappen zijn sinds kort te lezen op de borden bij de Merwede Pluktuin aan de Kanaalweg langs het Merwedekanaal, ter hoogte van de Balijebrug. In opdracht van de huidige gebiedseigenaren aangelegd door HIK Ontwerp, biedt de Merwede Pluktuin bezoekers en voorbijgangers van het gebied in ontwikkeling een fleurige kennismaking. Eenieder die passeert wordt uitgenodigd er te komen uitrusten en/of plukken. “Eén van onze kernwaarden, ‘verbindend’ is hier het vertrekpunt”, licht brandmanager Ingmar Creutzburg toe. “We hebben geprobeerd een ontmoetingsplek te creëren, maar verbinding komt ook tot stand als je eens een bosje bloemen plukt voor je buurman -of vrouw. Het is nadrukkelijk een gebaar voor de buurt in de aanloop naar de bouw Merwede als nieuwe stadswijk.”



Vaderdag



De pluktuin is gerealiseerd. Nu wachten op de bloemen. Op zondag 17 juni openen we officieel de Merwede Pluktuin, samen met jou. Kom langs en pluk jouw Vaderdagcadeau. Om 10:30 uur wordt de Merwede Pluktuin officieel geopend, maar al vanaf 09:00 uur wordt er koffie en thee uitgedeeld aan de vroege vogels en vogeltjes. De pluktuin bevindt zich op de groene driehoek aan de voet van de Balijebrug. Het is een pop up pluktuin met verschillende plantvakken waar mensen in het bloeiseizoen, juni t/m september, bloemen uit kunnen en mogen plukken. Er is een enorme variatie aan kleurige bloemen en planten gezaaid waardoor de pluktuin langzaam aan zal veranderen in een ware bloemenzee. Het zal mensen uitnodigen er te verblijven door er bijvoorbeeld picknickbankjes en beschutte plekjes te creëren waar je onder andere kan lunchen of werken. De pluktuin wordt beheerd en verzorgd door Stichting Reinaerde.



Wees dus welkom in de Merwede Pluktuin, pluk een veldboeket en deel het op social media onder #merwedepluktuin. Wij zijn benieuwd naar jullie creaties!



Wilt u meer informatie of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Merwede? Bekijk onze website www.merwede.nl of mail naar info@merwede.nl



In de zoektocht naar nieuw stedelijk leven organiseert Unchain the Tigers in Merwede een serie bijzondere ontmoetingen, activiteiten en initiatieven. De Merwede Pluktuin is geïnitieerd in opdracht van de samenwerkende eigenaren van Merwede, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone. De samenwerkende eigenaren zijn: AM/Synchroon, Ramphastos, Jansen-De Jong, BPD, VVE-Merwede/Lingotto, G&S/Boelens de Gruyter/Round Hill Capital en de gemeente Utrecht (als zevende grondeigenaar).