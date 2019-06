NVVE: ‘Overheid mag wens om dodelijk middel niet blijven negeren’

'Minister De Jonge van Volksgezondheid negeert de uitdrukkelijke wens van veel Nederlanders om te kunnen beschikken over een middel dat zorgt voor een waardig zelfgekozen levenseinde.' Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) in reactie op de afspraken die fabrikanten, groothandelaars, winkeliers en webshops hebben gemaakt op initiatief van de minister. De NVVE wil dat alternatieven bespreekbaar worden gemaakt. ,,Als je uitsluitend verbiedt en reguleert, dan werkt dat alleen maar in de hand dat mensen zich op illegale middelen richten’’, aldus de NVVE.



Coöperatie Laatste Wil (CLW) presenteerde het zogeheten Middel X in september 2017. Het gaat om een legaal verkrijgbaar poeder dat volgens de CLW zorgt voor een waardig overlijden. Onmiddellijk sloten ruim 22000 mensen zich aan bij de Coöperatie. De activiteiten van de leden van CLW werden op last van het Openbaar Ministerie stilgelegd. Nu komt daar bij dat producenten en verkopers hebben besloten het poeder niet langer voor particulieren beschikbaar te stellen.



De NVVE heeft er begrip voor dat deze partijen niet willen dat hun product voor zelfdoding wordt gebruikt. Maar voor de overheid mag daarmee de kous niet af zijn. Uit onderzoek blijkt dat een forse meerderheid van de Nederlanders vindt dat er een ‘Pil van Drion’ moet zijn, een legaal middel waarmee mensen op een zelfgekozen moment en op een waardige wijze uit het leven kunnen stappen. De overheid mag die wens niet blijven negeren, stelt de NVVE, die de Tweede Kamer oproept het onderwerp spoedig te agenderen.