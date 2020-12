Kerst vanuit AFAS LIVE met Simply Christmas op woensdagavond 23 december

Op Woensdagavond 23 december organiseert Stichting Go and Tell de kerstshow Simply Christmas vanuit AFAS LIVE. Het evenement is geschikt voor jong en oud en bevat optredens van o.a. Glennis Grace, Gospelkoor Rhythms of Africa en Holland's got Talent's De Gabber-Pianist en het Poppetje van papier. De kerstshow zal vanaf 20:30 online worden uitgezonden.



Initiatiefnemer David de Vos over Simply Christmas: “Na een roerig jaar zijn er nog altijd veel maatregelen waar we rekening mee moeten houden. Zelfs voor wat betreft kerst. Maar in die beperkingen liggen ook kansen: hallen die leegstaan en artiesten die willen schitteren. Juist nú is het moment om mensen een hart onder de riem te steken. Samen met de gastartiesten wil ik het kerstverhaal vertellen en het gesprek opzoeken.”



CORONAPROOF

Door de coronacrisis konden veel evenementen dit jaar niet doorgaan. Ook Stichting Go and Tell, de organisatie van David de Vos, moest haar grootste evenement met zo’n 8000 bezoekers afblazen. Van hieruit werd de overstap naar online events gemaakt. Kerst wordt dit jaar door veel mensen noodgedwongen anders gevierd. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei in het programma Nieuwsuur dat hij het somber inzag. Des te meer reden voor Go and Tell om Simply Christmas groots aan te pakken: met een bruisend online en coronaproof feest.



FEEST VAN VERBINDING

“Ondanks een roerig jaar, waarin het woord ‘afstand’ een grote rol speelt, mogen we stilstaan bij kerst: hét feest van verbinding!”, aldus David de Vos. Simply Christmas kan samen met vrienden, familie, buren of collega’s worden gevolgd op woensdagavond 23 december om 20:30 uur op het YouTube-kanaal van David de Vos. Meer informatie vind je op www.goandtell.nl.