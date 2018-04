Inbrekers in de startblokken op rokjesdag

Komend weekend schiet het kwik omhoog en schijnt de zon. De dag die ook wel rokjesdag wordt genoemd, de terrassen vol zitten en mensen en masse ramen en deuren openen om lentelucht binnen te laten na een lange winter. We kijken er allemaal reikhalzend naar uit. Zo ook de inbrekers.



"Waar de een geniet van de eerste zonnestralen, weten anderen hier dankbaar gebruik van te maken", weet Susanne Schat, adviseur Woninginbraken bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). "Cijfers laten zien dat er op warme dagen anderhalf tot twee keer zoveel wordt ingebroken in vergelijking met minder warme dagen.” Erg verrassend is dat niet. Bewoners zijn op mooie dagen vaak langere tijd van huis en de aandacht voor de woning verslapt. "Terwijl de terrassen vol zitten, slaan inbrekers hun slag.", licht Schat toe. "Wat een mooie dag had moeten zijn, eindigt zo voor mensen in een hoop narigheid."



Eenvoudige maatregelen



Moeten we dan massaal binnen blijven komend weekend? "Nee", lacht de adviseur Woninginbraken. Een paar simpele maatregelen verkleinen de kans op een inbraak aanzienlijk. Schat: “Om te beginnen moet de woning bij vertrek zorgvuldig worden afgesloten. Dat betekent slot omdraaien en de ramen dicht. Ook is het belangrijk dat de woning een bewoonde indruk maakt. Laat daarom een glaasje water op de keukentafel staan. Tot slot: leg geen dure spullen zoals een handtas, tablet of smartphone vol in het zicht."



Het is verleidelijk om met warm weer ramen en deuren open te gooien. "Het luchten van het huis staat bijna symbool voor de lente. Ik adviseer om steeds 1 kant van het huis tegelijk te openen zodat er overzicht blijft. En besluit je na een stevige lente-schoonmaak toch nog een terrasje te pikken; let bij vertrek dan extra goed op of alle ramen gesloten zijn."



Preventieadvies



Naast bovengenoemde maatregelen raadt Schat aan om het hang-en-sluitwerk van de woning te laten checken op de laatste kwaliteitseisen. “Inbrekers passen hun inbraakmethodes voortdurend aan. Een gecertificeerd Politiekeurmerk Veilig Wonen-bedrijf is altijd op de hoogte van de laatste trends, en helpt bewoners bij goede adequate beveiliging”.



Een goede tip is tevens nog om mede-straatbewoners te infomeren wanneer je bijvoorbeeld een weekend weg gaat. "Je buren kunnen bij verdachte situaties de politie inschakelen via 112. Want inbrekers die op heterdaad worden betrapt, kunnen vaak in de kraag worden gevat dankzij oplettende omwonenden.”