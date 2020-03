NU’91 start landelijk coördinatiepunt zorg coronacrisis

NU’91 start landelijk coördinatiepunt voor zorgprofessionals die kunnen bijspringen tijdens coronacrisis



NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, is gisteravond gestart met een landelijk coördinatiepunt voor zorgprofessionals. Door het coronavirus dreigt de zorg overbelast te raken. De beroepsorganisatie kreeg afgelopen week al veel berichten binnen van mensen met een zorgachtergrond die graag hun steentje willen bijdragen. Inmiddels hebben al ruim drieduizend personen zich aangemeld.



Stella Salden, voorzitter NU’91: “De afgelopen dagen hoorden we vaak dat mensen willen helpen, maar niet weten hoe ze zich hiervoor kunnen aanmelden. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om direct actie te ondernemen. Zo willen we iedereen, met een zorgachtergrond en die wil helpen tijdens de coronacrisis, in kaart brengen. Op die manier hopen we vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zodra de nood aan de man is, hebben we dan een database beschikbaar met extra zorgverleners. We zijn ontzettend blij om te zien dat dit initiatief massaal wordt ondersteund.”



Onder de aanmeldingen zie je veel gepensioneerde verpleegkundigen en verzorgenden, oud-zorgverleners, verpleegkundigen die hun BIG-registratie niet meer hebben of studenten op de zorgopleidingen. Enkele medewerkers van NU’91 met een verpleegkundige achtergrond, hebben zich inmiddels ook ingeschreven.



De beroepsvereniging zal hier later vandaag met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overleg gaan. Inmiddels hebben werkgevers ook overleg gehad met NU’91 en te kennen gegeven dat ze graag hieraan willen meewerken. Iedereen die zich wil aanmelden voor het Landelijk Coördinatiepunt Zorgprofessionals, kan dit doen via www.nu91coronadossier.nl