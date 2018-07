SOS Kinderdorpen en Familie van Berkel organiseren hike in Kaapverdië

SOS Kinderdorpen en de Familie Van Berkel uit het RTL-programma Helemaal het einde! zijn op zoek naar avonturiers die willen deelnemen aan The Hike. The Hike is een uitdagend 24-uur durend wandelevent dat plaatsvindt op 20 en 21 oktober op het Kaapverdische eiland Sao Vincente. Matthijs van Berkel, zijn vrouw Marieke en hun vier kinderen, willen samen met deelnemers aan The Hike, met iedere stap, het verschil maken voor kinderen zonder veilig en liefdevol thuis in Kaapverdië.



De meeste mensen kennen Kaapverdië van de stranden en de 'all inclusive' vakanties. Maar de eilandengroep heeft ook een ander gezicht. Veel kinderen in Kaapverdië groeien op in armoede en zonder veilig thuis. Gebroken gezinnen, verwaarlozing en kinderarbeid zijn er aan de orde van de dag. Veel kinderen stoppen met school en leven op straat. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.



Familie van Berkel uit Helemaal het einde! komt in actie



De Familie van Berkel uit het RTL-programma Helemaal het einde! organiseert The Hike samen met SOS Kinderdorpen. Matthijs en Marieke namen, na het zien van de erbarmelijke omstandigheden waarin veel kinderen in Kaapverdië opgroeien, contact op met SOS Kinderdorpen omdat ze iets wilden doen. Naar aanleiding hiervan werd besloten om een 24-uurs sponsorevent te organiseren op 20 en 21 oktober op Sao Vincente: The Hike.



Matthijs van Berkel: “Soms klagen we dat we nog steeds in een tent moeten slapen met de hele familie. Maar ik realiseer me dat we eigenlijk helemaal niets te klagen hebben, omdat we samen zijn, als gezin. Dat is pure rijkdom. Hier worden we dagelijks geconfronteerd met straatkinderen die iedere dag alleen moeten overleven. Sommigen zijn net tien jaar oud. We hopen dat we met The Hike iets voor hen kunnen betekenen”.



Met iedere stap het verschil maken



Deelnemers aan The Hike lopen zoveel mogelijk kilometers in 24 uur. De hike duurt 24 uur om zo aandacht te vragen voor het belang van onaf latende familiezorg waar elk kind recht op heeft. Elke deelnemer wordt gevraagd om minimaal €1.200,- aan sponsorgeld te werven. Met dit bedrag kan SOS Kinderdorpen een kind een jaar lang opvangen in een SOS familie in een kinderdorp in Kaapverdië.



SOS Kinderdorpen is sinds 1984 werkzaam in Kaapverdië. Op het eiland Sao Vincente ondersteunt de organisatie straatkinderen en helpt hen weer grip op hun leven te krijgen, zodat ze kunnen bouwen aan een zelfredzame toekomst. Op het grootste eiland Santiago zijn twee kinderdorpen: in Assomada en in São Domingos. Hier groeien kinderen op die de zorg van hun ouders zijn verloren of van wie de ouders niet in staat zijn om voor hen te zorgen. In een SOS familie vinden ze een veilig thuis onder de liefdevolle vleugels van een SOS moeder.