Jibes en Entity vormen een data craftsmanship kennisplatform

Het Nederlandse Jibes neemt de Engelse Entity Group over. De gecombineerde groep zal zich richten op het helpen van klanten bij hun digitale transformatie. Dit wordt relevanter naarmate het tempo van technologische vooruitgang blijft toenemen met de opkomst van kunstmatige intelligentie, machine learning, robotica en hyperconnectiviteit. Tegelijkertijd blijven zorgen over privacy, informatieverstrekking en werkzekerheid toenemen. Gedreven door de noodzaak om nieuwe bedrijfsmodellen te introduceren, is het informatielandschap meer dan ooit een onderwerp voor de bestuurskamer geworden.



Met deze ingrijpende veranderingen zijn organisaties op zoek naar een ervaren servicepartner om met hen samen te werken inzake data-strategie en stelselwijziging. Jibes en Entity bieden dit specialisme aan klanten in Europa en de Verenigde Staten. De transactie wordt ondersteund door Waterland Private Equity.



Ivo-Paul Tummers, CEO Jibes: "De levering van software-oplossingen is aan het veranderen en omvat steeds vaker beheerde diensten. De IT-industrie wil je laten geloven dat alles plug-and-play is, maar het wordt steeds complexer en uitdagender om succesvol een analytics strategie voor je onderneming te introduceren. Klanten zijn op zoek naar domeinexpertise en diepgaande vaardigheid om complexe technologische oplossingen waarde te laten leveren in de echte wereld ".



Gartner analist Saul Judah stelt in zijn rapport “Data and Analytics Programs Primer voor 2018": "Nu digitaal zakendoen een trend is, wordt het opschalen van de waarde en discipline van data-programma's van cruciaal belang voor zakelijk succes. Managers op het gebied van data en analytics moeten differentiërende strategieën en werkwijzen leveren die schaalbaar zijn met zakelijke ambities. "



James Wilkinson, CEO van Entity, is het er mee eens: "De staat van de bestaande markt in Europa en Noord-Amerika toont de behoefte aan een gespecialiseerde speler met bewezen kracht in de relevante disciplines. Wij zullen voor de klanten een interessante go-to-organisatie zijn om te helpen op het gebied van deze verandertrajecten”.



Over Jibes



Jibes is een analytics dienstverlener met een profiel in cognitief computergebruik. De organisatie is gespecialiseerd in o.a. kunstmatige intelligentie, machine learning, data-integratie & governance. Eerder dit jaar verwierf Jibes de Amsterdamse dienstverlener DataDogs met expertise op het gebied van hybride datamanagement. Jibes is gevestigd in Nederland.



Over Entity Group



Entity Group is een toonaangevende specialist in informatiebeheer voor ondernemingen en ondersteunt klanten bij hun digitale transformatie door middel van adviesdiensten, implementatie en managed services. Entity is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zij heeft eveneens faciliteiten in India en Mexico.