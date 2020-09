Verkoop erotische seksspeeltjes met 120% gestegen tijdens Corona

Seksleven bloeit op dankzij lockdown



In het tweede kwartaal is de verkoop van erotische spelletjes en seksspeeltjes die samen met de partner gebruikt kunnen worden met maar liefst 120% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van erotiekshop Willie.nl. De verkoop van condooms en SOA testen zijn in dezelfde periode daarentegen gedaald.



"Toen de lockdown werd afgekondigd zagen wij meteen een toename in de bestellingen, en interessant genoeg vooral bij de toys die je samen gebruikt. Je hoorde destijds vaak mensen klagen over hoe zwaar het was om opeens 24 uur per dag overgeleverd te zijn aan je partner, maar de bestellingen bij Willie.nl vertelden een veel vrolijker verhaal.", aldus Jacqueline Albers van Willie.nl



Het is nog niet duidelijk of Corona ook voor een baby boom heeft gezorgd, maar het heeft in ieder geval een flinke impuls gegeven aan het seksleven van veel mensen. “We hebben veel nieuwe klanten gekregen die nog niet eerder een toy hadden gekocht en tijdens Corona willie.nl wisten te vinden. Terwijl op straat 1,5m afstand werd aangehouden, werd de afstand tussen mensen in hun slaapkamer juist veel kleiner. De erotische spelletjes waarbij je elkaar beter leert kennen, waren niet aan te slepen.” zegt Albers.



Doordat Tinder ook op een laag pitje stond tijdens de lockdown, waren er duidelijk minder condooms en SOA testen nodig. De afname van one-night stands zorgde in de single doelgroep echter wel voor een flinke toename in de verkoop van seksspeeltjes die met name alleen gebruikt worden, zoals clitoris stimulerende vibrators (Satisfyers) bij de vrouwen en masturbators (Fleshlights) bij de mannen.



Shopping Award



De grote waardering van klanten tijdens die intense periode (knipoog) is vertaald naar een award. Op 17 september vonden in Noordwijk aan Zee de Shopping Awards 2020 plaats en is Willie.nl beloond met een zilveren Shopping Award in de categorie 'Persoonlijke Verzorging'. "Klanten waarderen ons al veel langer hoor, dat is niet pas vanaf de Lockdown," zegt Albers. "Al vanaf de oprichting, 10 jaar geleden, heeft Willie.nl service en klantgerichtheid hoog in het vaandel en het is mooi dat we daar nu een concreet bewijs van op de schoorsteenmantel kunnen zetten."



Een Shopping Award blijkt voor Albers vooral inspiratie om het nóg beter te doen. "Klantenservice is in onze branche heel persoonlijk - vanaf dag één hebben we geïnvesteerd in de relatie met onze klanten. Daarom zijn veel van onze klanten ook zo loyaal. Je hebt met je nieuwe Womanizer toch een andere band dan met je nieuwe broodrooster of bladblazer. We horen vaak dat men onze toon, met een vleugje humor, kan waarderen. Kleine dingetjes, zoals bijvoorbeeld onze bezorgoptie ‘niet bij de buren bezorgen’. Die was tijdens de lockdown trouwens onverminderd populair, ondanks dat de meeste mensen natuurlijk gewoon thuis waren en hun pakket zelf in ontvangst konden nemen," vertelt Albers.