We.Stream lanceert tijdens CES 2018 en opent kantoor in Californië

Las Vegas – 8 Januari 2018. Mondicon heeft vandaag officieel zijn mobiele WiFi hotspot We.Stream gelanceerd in Las Vegas. Prins Constantijn van Oranje heeft het eerste exemplaar van We.Stream ontvangen tijdens de opening van het Holland Paviljoen op de CES. We.Stream is ‘s werelds eerste veilige mobiele WiFi hotspot met embedded Cloud SIM technologie. Hierdoor kunnen gebruikers veilig en onbeperkt internetten in meer dan 100 landen wereldwijd (waaronder China, Verenigde Staten, Australië en Europa).



Prins Constantijn van Oranje is ‘special envoy’ van Startupdelta en leidt de Nederlandse delegatie van 50 startups tijdens CES. We.Stream’s Marketing Manager Robert Pronk overhandigde hem het eerste exemplaar tijdens de opening van het Holland Paviljoen op de beurs. Prins Constantijn tweette onlangs al over We.Stream: “I love this! always securely connected. looking forward to seeing @WeStream_Global @CES.”



Joachim de Wild, Co-CEO van We.Stream: “We.Stream richt zich op intercontinentale reizigers, multinationals en resellers. Het gebruik van internet op een smartphone, tablet of laptop in andere continenten, is door de hoge roamingkosten meestal erg duur. Veel mensen maken daarom in het buitenland gebruik van publieke WiFi-hotspots, bijvoorbeeld in hotels of restaurants. Maar het verbinden met publieke WiFi-netwerken is zeer riskant. Ze worden vaak door hackers gebruikt om informatie te onderscheppen. We.Stream biedt hiervoor de oplossing. Reizigers hebben dankzij de ingebouwde VPN laag altijd en overal een eigen veilige en betaalbare mobiele WiFi-hotspot op zak.”



Bij de eenmalige aanschaf van het apparaat à € 149,- (excl. BTW) is standaard een 2 GB databundel inbegrepen die in meer dan 100 landen gebruikt kan worden. De klant kan vervolgens met één klik via het touchscreen van de We.Stream additionele databundels van 2, 5 of 10 GB aanschaffen. Alle bundels zijn 30 dagen geldig en kunnen dankzij de ingebouwde Cloud SIM in meer dan 100 landen wereldwijd gebruikt worden. Voor frequente reizigers biedt We.Stream ook een jaar lang wereldwijd onbeperkt internet aan voor een eenmalig bedrag van € 249,-. Alle databundels zijn eenvoudig bij te bestellen via het touchscreen van het apparaat en komen na betaling middels creditcard of PayPal account direct beschikbaar.



De Wild licht de verdere doelstelling tijdens CES toe: ”We hopen vooral Amerikaanse distributeurs en resellers aan ons te binden. We hebben voor partners interessante kickback fee’s beschikbaar. Om onze internationale groeiambities kracht bij te zetten, hebben we vorige week ook een kantoor geopend in Santa Monica, Californië.“



Over We.Stream



We.Stream is een nieuw initiatief van Mondicon, dat internationaal mobiele dataoplossingen op maat biedt. Mondicon richt zich specifiek op bedrijven met een sterk wisselende behoefte aan nationale en internationale mobiele dataoplossingen. Mondicon heeft onlangs een Telecom Inspirience Award 2017 gewonnen in de categorie “Best Mobile Project” en is tevens genomineerd voor een Dutch-IT Channel Award in de categorie: “Mobility and Telecom Innovator of the Year”.



Bekijk de We.Stream productvideo hier: https://vimeo.com/249713300.



www.we.stream / www.mondicon.com.