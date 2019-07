Nederlandse bierdrinker kiest voor vertrouwd merk en biersoort, ondanks interesse in nieuwe bieren



Nationaal Bieronderzoek 2019: Trend bier bij het eten zet door



De Nederlandse consument staat open voor het groeiende aantal nieuwe biersoorten dat verkrijgbaar is in de horeca en supermarkt. Maar als men dan kiest, zijn een bekende smaak en een al eerder gedronken merk doorslaggevend. De bierdrinker zoekt vanuit die zekerheid naar nieuwe ervaringen. Dit en meer blijkt uit het vandaag gepubliceerde Nationaal Bieronderzoek van de Nederlandse Brouwers dat onder 1.059 bierdrinkende Nederlanders is gehouden. Het onderzoek naar biertrends laat tevens een toename in consumptie van bieren met minder alcohol zien. Het combineren van een passend bier met een gerecht neemt toe aan populariteit.



Bij de keuze voor een bier vinden 7 op de 10 bierconsumenten smaak het belangrijkst. Gevolgd door een bier dat men kent (40%), het soort bier (37%), de prijs (35%) en het merk (33%). Het feit dat het bieraanbod steeds verder toeneemt, schrikt de bierdrinker niet af. Daarbij is wel duidelijk een verschil te zien tussen de verschillende doelgroepen. De bierdrinker tussen 18-49 jaar vindt het leuker om te experimenteren dan de oudere vanaf 65 jaar.



Laagalcoholische bieren populair



Een pilsje pakken blijft favoriet. Vooral tijdens een feestje met familie (62%), een feestje thuis (59%) of borrel met vrienden (55%). Van de bierdrinkers die weleens alcoholvrij, alcoholarm of laagalcoholisch bier drinken, zegt de meerderheid dit vaker te doen dan twee jaar geleden. Vooral bierdrinkers tussen 18 en 29 jaar kiezen vaak voor laagalcoholische bieren (57%). “De consument reageert duidelijk positief op de toename van smaakvolle bieren met minder alcohol die tegenwoordig worden gebrouwen. Het past bij de wens van de bierdrinker om bewuster te genieten”, aldus Cees-Jan Adema, directeur van Nederlandse Brouwers.



Over smaak valt te twisten



De smaakvoorkeur voor een glas bier verschilt per sekse. Eens zijn ze het over fris & fruitig. Van de zes smaakcategorieën geeft de bierdrinker hier de meeste voorkeur (41 %) aan. Waar de heren vervolgens liever een kruidig (23%) en bitter (20%) bier drinken, gaat de voorkeur van vrouwen uit naar zoet (24%) en karamel (18%). Het ideale bier bevat volgens de respondenten 4,9% alcohol.



Een passend bier bij elk gerecht



Een meerderheid (55%) van de Nederlandse bierdrinker vindt dat bier goed te combineren is met eten. Gestegen ten opzichte van 2018 zijn de bierdrinkers die ook echt in praktijk kiezen voor een passend bier bij een gerecht. In 2019 kiest al één op de drie bierdrinkers een passend bier bij een gerecht.



“Ondanks dat het percentage stijgt, is er nog steeds een wereld te winnen”, aldus Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers. “Door de enorme keuze aan biersoorten en merken is het begrijpelijk dat consumenten zoekende zijn naar het passend glas bier bij het eten. We zien het als een uitdaging om de bierdrinker daarbij te helpen. Daarom hebben wij een app met de grootste bier & food database opgezet. Met de Bier Butler App kunnen Nederlanders nu overal en op elk moment een passend bier bij hun gerecht vinden.”



Overige bierfeiten 2019:



-Twee op de drie bierdrinkers vinden het leuk dat het bieraanbod steeds toeneemt en ook om een onbekend bier te proberen. Oudere bierdrinkers vinden het minder vaak leuk om een bier te proberen dat ze nooit gedronken hebben (50%).



-De meerderheid drinkt meestal dezelfde biersoort (61%) en bier van hetzelfde merk (53%).



-Mannen vinden het merk (35%), een onbekend bier (18%) en herkomst van de brouwer (13%) relatief belangrijk.



-De helft van de bierdrinkers denkt onterecht dat twee bruine boterhammen met kaas evenveel calorieën bevatten als een glas pils, terwijl twee bruine boterhammen met kaas 320 calorieën bevatten en een glas pils 115 calorieën. Een op de vijf bierdrinkers (21%) denkt zelfs dat er meer calorieën in een glas (250 ml) alcoholvrij bier (58 kcal) zitten dan in glas pils (115 kcal).



-Bierdrinkers zijn redelijk goed bekend met de ingrediënten van bier (42% weet waar bier van gemaakt is).