BVPP, CNV en PostNL bereiken principeakkoord over cao postbezorgers

PostNL en de vakbonden BVPP en CNV zijn het eens over een nieuwe cao voor postbezorgers, die geldt van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021.



Een belangrijk onderhandelingspunt was het aanpassen van de functiebeschrijving, omdat de salariseis die de BVPP en CNV stelden hiervan afhankelijk was. Zij hebben dat gerealiseerd: iedereen die onder deze cao valt, krijgt een totale salarisverhoging van 6,5% gedurende de looptijd van de cao.



Gerard van Rijn, interim bestuurder BVPP: “Ondanks dat we het niet op alle punten eens werden, zijn we tot een evenwichtig akkoord gekomen waarin de wensen en belangen van de postbezorgers en PostNL terugkomen. Daar ben ik erg tevreden over”.



Zowel de BVPP als de CNV leggen dit akkoord vandaag positief aan hun leden voor.