'Amsterdams European Seaweed Company introduceert Zeewier Tapenades'



Zeewier is veel in het nieuws als onderdeel van "het nieuwe eten". Naar aanleiding hiervan introduceert de Amsterdams European Seaweed Company Zeewier Tapenades als onderdeel van haar assortiment. "De diversiteit van de eetbare Atlantische zeewieren willen wij graag door ons assortiment voor een breed publiek toegankelijk maken”, aldus oprichter Bert Baanders. De zeewier tapenades vinden Inmiddels hun weg naar de visafdeling van de horeca groothandels en de mediterrane schappen van Nederlandse bio winkels.



Inmiddels is zeewier in Nederland onderwerp van talrijke initiatieven van zeewierboerderijen tot zeewierburgers. Zeker ook door de aandacht voor voedsel bronnen die opwarming van het klimaat ontlasten. Bert Baanders en Agnes van Dijk, tegenwoordig de drijvende krachten achter European Seaweed Company, juichen deze ontwikkelingen van harte toe.



"Wij zien dat verse zeewieren steeds meer culinaire aandacht krijgen. In restaurants vind je zeewier af en toe op verrassende wijze op de menu kaart. Als ontwikkelaars van zeewier producten leggen wij ons er op toe, de eigenschappen van verse zeewieren voor de dagelijkse maaltijd optimaal te benutten. Ook zijn wij niet vies van een gezond product. Daarom gebruiken wij koude processen zoals fermentatie zodat wij geen enkele toevoeging voor textuur, kleur of houdbaarheid nodig hebben. Wij vinden dat juist in verse zeewieren, smaak en gezondheid van nature samengaan."



"Verse zeewieren lenen zich goed voor kleine gerechten; hapjes, tapas, amuses, aperitief, tussendoortjes e.a. Dat heeft de Aziatische keuken al duizend jaar aangetoond. Een buffet, onlangs gehouden, van tapas van zeewier en mosselen (de r is inde maand) voor 35 personen was binnen 10 minuten verorberd. Dat laat zien hoe zeewier in de smaak kan vallen."



Over European Seaweed Company



In 1978 kwam het eerste Japanse restaurant zich vestigen in Nederland, namelijk in Amsterdam in de Agamemnonstraat. Het is na 40 jaar nog steeds een gerenommeerd restaurant. De bekendheid van zeewier is sindsdien gegroeid door de gedroogde Nori velletjes om de Japanse Sushi.



European Seaweed Company begon in 1991 met een handel in verse Zeewieren geoogst aan de kust van Bretagne. In die tijd was er nog geen tapenade of pesto te vinden in de Nederlandse winkels. Ook de term "het nieuwe eten" was toen niet in gebruik.



Geïnspireerd door de Japanse eetcultuur begon oprichter, Bert Baanders, met import/export van verse zeewier uit Frankrijk. "Van het begin af hebben wij gekozen voor verse zeewier." Een paar jaar later was Baanders de eerste die drie verschillende verse zeewier spreads introduceerde onder het door hem opgerichte merk Atlantica.



Dit waren de allereerste verse zeewier producten. Zij vonden hun weg naar de consument als "Algues à tartiner" via Franse en Zwitserse Bio winkels. "Nu leveren wij 21 verse zeewierproducten waarvan 9 soorten zeewier. Daar zullen er zeker nog bijkomen.”



Merk: Atlantica



De Atlantica producten zijn verkrijgbaar bij : Ekoplaza, De Kweker, Makro,



Hanos, Marqt, Sligro, Rungis, Kroon/Vroegop, Estafette, Natuurwinkel,



Vishandel Waasdorp - IJmuiden, Vishandel Tol - Badhoevendorp



www.europeanseaweedcompany.com



info@alguesatlantica.com



tel. 0646243920 B.Baanders