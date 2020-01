The Employment Group introduceert innovatief matchingsplatform BOEST

Matching op basis van hard en soft skills

Zelflerend algoritme (machine learning) is uniek in de detacheringsmarkt

The Employment Group (TEG), detacheerder van technische professionals en vakmensen, zet met de introductie van het digitale matchingsplatform Boest een belangrijke stap in de verdere digitalisering van het matchingsproces in de detacheringsmarkt. Boest is ontwikkeld door TEG, in samenwerking met PwC en Digitaal Innovatiebureau Trifork.

Jan-Willem Gelderblom, CEO van The Employment Group: "Boest werkt als matchingsplatform met kunstmatige intelligentie. Door diverse zelflerende technieken beweegt het platform mee met de markt en speelt het in op regionale trends en patronen. Kandidaten kunnen zich dankzij Boest op basis van hard én soft skills kwalificeren voor de vacatures van onze opdrachtgevers. Consultants kunnen sneller en beter matchen op basis van zowel de functievereisten als op de cultuur van de opdrachtgever."

Digitale innovatie The Employment Group opereert in Nederland met de merken Voort, koen, Faber en Cottus. Boest is begin dit jaar geïntroduceerd bij Voort, gespecialiseerd in detachering van hoogopgeleide technische professionals. Volgens Gelderblom moet de ontwikkeling van Boest worden gezien in het licht van de ambitie van TEG om vernieuwende digitale technieken in te zetten om kandidaten met een schaarsteprofiel en opdrachtgevers samen te brengen. Gelderblom: "TEG heeft een ambitieuze groeistrategie waarvan digitale innovatie een belangrijke aanjager is. De ontwikkeling van ons matchingsplatform Boest past hier uitstekend in, omdat het zelflerend algoritme ons in staat stelt om sneller betere matches te maken tussen kandidaten en opdrachtgevers. Iedere kandidaat krijgt een matchingsscore op de vacatures. Daarbij wordt gekeken naar opleiding en ervaring, maar ook naar de match tussen iemands profiel en de cultuur van een bedrijf."

Gedetailleerd profiel Voor de circa 80 consultants van Voort betekent werken met Boest dat de kandidaat voorafgaand aan het intakegesprek een gedetailleerd profiel invult en een persoonlijkheidstest doet. De opdrachtgever krijgt in Boest een eigen bedrijfsprofiel en vult de speciaal ontwikkelde teamscan in, waaruit de cultuur binnen een bedrijf of divisie blijkt. Op basis van alle data is Boest in staat een match te maken waarin zowel de hard skills als de softskills van de kandidaat en de opdrachtgever worden gematcht.

Gelderblom benadrukt dat de implementatie van Boest niet betekent dat de menselijke factor op de achtergrond raakt: "Boest is ontwikkeld om onze consultants in staat te stellen de best passende kandidaten te selecteren. Het systeem is slim en zelflerend, maar het komt niet in de plaats van persoonlijke beoordeling. De selectie door Boest levert meer tijd op voor onze consultants om de specifieke wensen en behoeftes van zowel onze kandidaten als onze opdrachtgevers te doorgronden en te beantwoorden. Dit zorgt voor meer diepgang in gesprekken met opdrachtgevers en kandidaten."

Competitieve markt The Employment Group investeert in innovatieve digitale technieken om te bemiddelen tussen de vaak schaarse kandidaten en opdrachtgevers. Gelderblom verwacht dat Boest, dat in ongeveer anderhalf jaar is ontwikkeld, wordt uitgerold bij alle labels van de groep: "Wij opereren in een competitieve markt waarin alleen het resultaat telt. We hebben nu al fantastische resultaten geboekt met Boest. De benadering waarbij we naast de reguliere, harde parameters ook kijken naar de cultuur en het karakter van kandidaat en opdrachtgever werkt gewoon."

Over The Employment Group The Employment Group (TEG) is met haar vier gespecialiseerde bedrijven actief in de bemiddeling van technische professionals en vakmensen in de bouw, industrie en publieke sector. Tot het bedrijf behoren de labels Voort, koen, Faber en Cottus. Met 37 vestigingen en ruim 4.000 medewerkers in heel Nederland is TEG goed voor een omzet van ruim EUR 200 miljoen. TEG is sinds 2016 in handen van investeringsmaatschappij Egeria. www.theemploymentgroup.nl.