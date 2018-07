World Dog Show Amsterdam 2018 breekt records



Van 9 tot en met 12 augustus 2018 organiseert de Nederlandse Kennel Club ‘Raad van Beheer’ de World Dog Show 2018 onder het motto ‘Show the world your talent’. Een uniek evenement waarin vier dagen lang alles draait om houden van honden. Niet alleen worden er dan van over de hele wereld meer dan het onverwacht hoge aantal van 33.000 honden gepresenteerd en vertegenwoordigen zij (bijna) alle 350 hondenrassen, maar er zijn ook tal van andere activiteiten met en voor honden. Met meer dan 200 beursstands is er ook volop te shoppen!



Record inschrijvingen: meer dan 33.500



De vorige World Dog Shows in Europa trokken veel inschrijvingen. Parijs ruim 21.000, de show in Leipzig vorig jaar had er ruim 31.000.



Afgelopen woensdag sloot de inschrijftermijn voor de World Dog Show 2018. De donderdag voorafgaand aan de World Dog Show is de Benelux Winner. De inschrijving daarvoor sloot al eind juni omdat het maximum aantal honden bereikt was.



Voor de World Dog Show samen met de Benelux Winner hebben zich maar liefst 33.500 honden ingeschreven. Een absoluut record!



Honden Welzijn Team controleert welzijn honden tijdens World Dog Show



Omdat de gezondheid en het welzijn van honden heel belangrijk is, houdt het Honden Welzijn Team van de Raad van Beheer het welzijn van de honden tijdens de World Dog Show streng in de gaten. Het team doet dit in en om het RAI complex, het gebouw waar de World Dog Show gehouden wordt. Zij letten er onder andere op dat honden niet te lang in een bench zitten, niet te lang op een (trim)tafel moeten staan, kunnen beschikken over vers drinkwater en dat honden niet ruw behandeld worden. Ook is er nauwe samenwerking met de lokale politie Amsterdam. Constateert het team dat het welzijn van een hond mogelijk in het geding is, dan wordt er een melding gemaakt. Afhankelijk van de ernst worden er passende maatregelen genomen. Dit kan bijvoorbeeld een diskwalificatie van de hond betekenen voor het event. Prikbanden zijn wettelijk verboden, ook voor buitenlandse bezoekers. Ook daarop wordt gecontroleerd.



De Raad van Beheer en de WDS organisatie zijn zeer dankbaar voor de enorme support die ze hebben ontvangen vanuit de hele wereld voor de WDS2018. We zien jullie graag tijdens de World Dog Show in Amsterdam: show the world your talent!



Voor een overzicht van de statistieken inschrijvingen:



https://wds2018.com/statistics/