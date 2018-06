Nederlandse jongeren sparen deze zomer voor vakantie

Meer dan de helft van Nederlandse jongeren spaart deze zomer voor een vakantie



Deze zomer staan ze zich weer uit te sloven, terwijl de rest van Nederland even time-out heeft; de jongeren die vakantiewerk doen. Maar wat is eigenlijk de grootste motivatie om juist in de vakantie te gaan werken? Het geld natuurlijk, zo blijkt uit onderzoek van recruitmentspecialist YoungCapital onder 500 Nederlandse jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Met het zuurverdiende salaris spaart 54% voor leuke dingen, zoals een vakantie, 45% voor andere belangrijke dingen, zoals een auto, en 30% voor de studie.



Fun and games



Slechts 29% van de jongeren heeft een zomerbaantje voor de ervaring. En 11% doet het puur om nieuwe vrienden te maken. Logisch, want het leukste aan de zomerbaan zijn volgens de jongeren naast een goed salaris (61%) de leuke collega’s (48%). Natuurlijk is het deze zomer niet alleen maar fun and games. Het blijft natuurlijk gewoon ruk dat je moet werken als iedereen op het strand ligt. En de hoge werkdruk is ook een minpunt volgens de jongeren. Maar, je hoort ze verder niet klagen.



Top 3 vakantiewerk



Alle pro’s en con’s bij elkaar opgeteld, zijn de jongeren tot een vakantiebaan-top 3 gekomen. Met op de eerste plek (35%) werken in een restaurant, café of snackbar. Op de tweede plaats (20%) staat werken in een winkel of supermarkt en op de derde plek (14%) bij een zwembad, hotel of bungalowpark.



Over het onderzoek



Het onderzoek is uitgevoerd door YoungCapital onder 500 Nederlandse jongeren tussen de 16 en 25 jaar in de periode van 15 t/m 17 mei 2018.



Over YoungCapital



