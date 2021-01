Eerste verlichte grafmonument zorgt voor troostend licht op donker kerkhof

Een grafmonument dat overdag energie opslaat en, zodra de schemering invalt, zacht en liefdevol verlicht is. Monulights geeft nabestaanden de mogelijkheid een troostend licht te laten schijnen op de herinnering van hun dierbare. Dit kan dankzij de combinatie van een speciaal zonnepaneel en een accupakket, die ondernemer Guus Sanstra in samenwerking met TU Delft ontwikkelde. Hij kwam op het idee nadat hij op TV een aangrijpend verhaal hoorde van een vader die zijn dochter had verloren.



Ieder grafmonument wordt met de hand gemaakt op basis van de wensen van de nabestaanden. Zij kunnen zelf de vorm, afbeelding, opschrift en stijl kiezen. Het op maat gemaakte zonnepaneel en de accu, die subtiel ingebouwd zijn, slaan overdag energie op. Al bij zachte schemering gaat de verlichting automatisch aan. Bewolkte dagen zijn geen probleem dankzij het accupakket, dat voor langere tijd energie op kan slaan. Hierdoor weten mensen zeker dat het grafmonument iedere avond zacht verlicht zal worden.



Technische uitdagingen: subtiel, zacht en duurzaam



Bij het idee om verlichting aan te brengen in een grafmonument stuitte de ontwerper zeven jaar geleden al snel op het eerste probleem: er zijn op begraafplaatsen doorgaans geen stroompunten. Zo kwam hij op het idee om met een zonnepaneel met accu te werken. Echter, een zonnepaneel van een meter op een grafsteen was geen optie. In samenwerking met TU Delft werd een systeem ontwikkeld, waarna een op maat gemaakt zonnepaneel en bijpassende accu konden worden gemaakt. Er waren ook andere technische uitdagingen. Zo moest de verlichting automatisch aan en uit gaan en het was cruciaal dat zowel het zonnepaneel als de accu vrijwel onzichtbaar verwerkt werden in het ontwerp. Daarnaast was het een vereiste dat de verlichting, ongeacht de voorraad, consistent gedimd was om de liefdevolle uitstraling te behouden.



Van TV tot idee



Guus Sanstra, werkzaam in de lichtreclame branche, zag in 2014 bij ‘Het beste idee van Nederland’ een verhaal dat hem niet losliet. Een vader presenteerde een idee waarmee hij het graf van zijn dochter in het donker kon verlichten met een lantaarn die 30 dagen kon branden. Het verhaal ontroerde Guus, zelf vader, zo dat hij een oplossing wilde verzinnen om ‘eeuwig’ licht te verzorgen. Dankzij een oproep in De Stentor in januari 2021 kwam Guus na jaren eindelijk in contact met de betreffende familie die hem inspireerde.



Een op maat gemaakt Monulights grafmonument wordt altijd in nauw overleg ontworpen en gemaakt. Voor meer informatie, contactgegevens en voorbeelden kijk op www.monulights.com.