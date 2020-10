Bij YoungCapital kan onervaren sollicitant vriend opgeven als referentie



Persoonlijkheid belangrijker dan werkervaring



Hoofddorp, 27 oktober 2020 - Vanaf vandaag kunnen jongeren die nog geen werkervaring hebben, een vriend, vriendin of andere kennis opgeven als referentie wanneer ze solliciteren bij recruitmentspecialist YoungCapital. “Het is jammer dat jongeren zonder werkervaring tot nu toe geen gebruik konden maken van een goede referentie”, aldus Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. “Je vrienden kennen je persoonlijk vaak beter dan je ex-werkgever. En die mening vinden wij net zo belangrijk als die over je vakinhoudelijke vaardigheden.” Daarnaast hebben jongeren vaak nog niet de kans gehad om werkervaring op te doen, waardoor ze in de oververhitte arbeidsmarkt vaak al met 1-0 achterstaan in het selectieproces. Door alsnog gebruik te kunnen maken van een referentie, vergroten zij hun kansen en verrijken ze hun cv.



Op dit moment solliciteren er zo’n 50 kandidaten per vacature. Dit is het dubbele aantal sollicitaties per vacature dan voor corona. Jongeren moeten dus hard werken om het te kunnen winnen van de vaak meer ervaren concurrentie. Een vriend, studiegenoot of maatje van de tennis, die een goed woordje doet en de vragen van een recruiter eerlijk beantwoordt, zorgt voor een mooie aanvulling. “Het kan waardevol zijn als iemand die dicht bij de sollicitant staat, een ervaring of anekdote deelt”, zegt Manon ten Holter, HR-adviseur bij YoungCapital. Bijvoorbeeld hoe de sollicitant omging met het naderen van de scriptiedeadline of hoe hij/zij het organiseren van een feest heeft aangepakt. “Dat is ook weer input voor een laagdrempelig en leuk gesprek met de sollicitant zelf.”