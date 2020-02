VDB Dienstverlening wordt Workstead

RENSWOUDE, 03 februari 2020 – Detacheringbureau VDB Dienstverlening kiest na ruim 20 jaar voor de nieuwe naam Workstead. Eigenaar Jan van den Broek laat zijn vernoeming los en is trots op het resultaat. Na maanden van voorbereiding lanceert de onderneming vandaag officieel haar nieuwe naam en huisstijl. De naam Workstead is internationaal, herkenbaar en sluit beter aan bij de ambities van de organisatie. Harm van Ledden, Managing Director, licht in een interview de aanloop naar de re-branding en de ambities van de organisatie toe.



Vanaf 3 februari 2020 heet VDB Dienstverlening officieel Workstead. De organisatie is de afgelopen jaren snel gegroeid. Van het ‘regelen van personeel’ is VDB Dienstverlening uitgegroeid tot een toonaangevende speler op de markt. Inmiddels beschikt zij over een team van specialisten en voorziet zij dagelijks tal van ondernemingen van flexibele en gemotiveerde arbeidskrachten. “Omdat ons aanbod aan diensten de afgelopen jaren zodanig uitgebreid is, en wij ons hierin nog verder willen ontwikkelen, dekt de naam VDB Dienstverlening de lading van onze werkzaamheden niet volledig meer”, vertelt Harm van Ledden. “Om deze reden hebben wij voor een universele naam gekozen, waaronder wij al onze verschillende diensten aan kunnen bieden”.



Dagelijks zijn er meer dan 1200 Europese arbeidskrachten via Workstead aan het werk in de sectoren productie, food, industrie, schoonmaak, logistiek en techniek. “Ons streven is om onze opdrachtgevers zoveel mogelijk te ontzorgen”, geeft Harm van Ledden aan. “Daarom bieden we meer dan alleen arbeidsbemiddeling en de juiste persoon op de juiste plek. Zo nemen we veel HR taken uit handen en zijn we flexibel in personeelsinzet”. Naast deze dienstverlening verzorgt de organisatie ook huisvesting voor haar arbeidskrachten. Van Ledden: “We bieden ze een goede baan, persoonlijke begeleiding en kwalitatief goede huisvesting. We geloven erin dat deze juiste aandacht en zorgvuldigheid leidt tot meer continuïteit”. In het kader hiervan heeft de organisatie sinds enige tijd meerdere vestigingen in Nederland geopend, om zo dicht mogelijk bij de ‘werkplek’ te kunnen staan.



Volgens Van Ledden zal deze nieuwe richting de organisatie goed doen: “Met de ingang van Workstead openen we deuren die leiden tot professionalisering en optimalisatie van onze dienstverlening. Ons uitgangspunt? Verbinden en ontzorgen! We willen de ervaring van onze opdrachtgevers en arbeidskrachten blijvend verbeteren. Onze naam en ons uiterlijk mag dan veranderen, in de kern blijven we de vertrouwde partner”, aldus Harm van Ledden. “Hetgeen wat de organisatie vanaf het begin al kenmerkt, blijft nog steeds ons uitgangspunt: goed in ons werk en goed voor onze mensen.”



Eigenaar Jan van den Broek startte in 1996 zijn bedrijf, waarmee hij met zijn personeel verschillende services verleende aan pluimveebedrijven. Inmiddels werken er dagelijks ruim vijftig medewerkers op het kantoor van het detacheringsbureau, die zich richten op het detacheren van Europese arbeidskrachten in verschillende sectoren. Met de ingang van Workstead koppelt het pluimveeservicebedrijf zich los van het detacheringsbureau. Het pluimveeservicebedrijf zal blijven opereren onder de naam Van den Broek Pluimveeservice.