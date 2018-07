CompaNanny maakt wonen & werken in hoofdstad mogelijk voor medewerkers

Als voorloper binnen de branche heeft kinderopvangorganisatie CompaNanny weer iets unieks; de CompaCampus. Spiksplinternieuwe studio’s in de hoofdstad voor kersverse pedagogisch medewerkers die willen werken bij de kinderopvangorganisatie CompaNanny.



Een zeer uitdagende arbeidsmarkt



De steeds groter wordende vraag en het kleiner wordende aanbod op de arbeidsmarkt in de kinderopvangbranche zorgt branche breed voor flinke uitdagingen in het aantrekken van nieuwe medewerkers, met name in de Randstad. De CompaCampus zal ervoor gaan zorgen dat zelfs potentiele medewerkers die ver van een vestiging wonen in aanmerking komen om te werken bij CompaNanny. Hiermee speelt CompaNanny in op de krapte in de arbeidsmarkt door in een veel grotere regio potentiele medewerkers te kunnen werven.



Daarnaast voelt CompaNanny zich verantwoordelijk om tegemoet te komen in het vinden van een betaalbare woning in de stad. Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben starters uit sociale en maatschappelijke beroepen vaak een te kleine portemonnee om tegenwoordig in de stad te wonen.



Een woon- en werksfeer waar je energie van krijgt



CompaNanny faciliteert op de campus nieuw gemeubileerde en betaalbare studio’s op slechts 15 minuten fietsen van hartje Amsterdam.



“We merken dat er veel potentiele talentvolle medewerkers zijn die graag bij CompaNanny willen werken, maar te ver weg wonen. Vaak zijn ze net afgestudeerd en willen ze werken en wonen in Amsterdam. Maar tegenwoordig is het lastig om geschikte woonruimte te vinden die ook nog eens betaalbaar is. Door ze een plekje op de campus te bieden, kunnen ze wonen en werken in Amsterdam en stimuleren we een vertrouwde en gezellige sfeer omdat ze met meerdere collega’s bij elkaar op de campus wonen. Naar de hoofdstad verhuizen en een nieuwe baan starten is voor net afgestudeerden soms al spannend genoeg!” Aldus Elles van den Berg, HR Director bij CompaNanny.



De CompaCampus biedt ruimte voor Pedagogisch Medewerkers die (net) klaar zijn met een gekwalificeerde opleiding om in de kinderopvang te mogen werken.