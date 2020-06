Save the Children laat jongeren meepraten over beleid

Rutte riep recent op tot het aangaan van een dialoog met jongeren over het coronabeleid. Voor de coronacrisis werden jongeren ook weinig gehoord door politici en beleidsmakers. Juist nu, in crisistijden, worden jongeren extra geraakt en is het belangrijk om hun stem te laten horen. Hun toekomst staat immers op het spel. Daarom biedt Save the Children online projecten aan, waarmee jongeren mee kunnen praten over beleid in hun gemeente.



Via Speaking Minds worden praktisch opgeleide jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld, om op die manier jongeren meer inspraak te geven in het beleid. Speaking Minds is gespecialiseerd in armoede- en schuldenbeleid maar ook inzetbaar op andere beleidsterreinen. Ruim 18 gemeenten doorliepen al een traject met Speaking Minds. In totaal werkten daar 860 jongeren aan mee.



Online meepraten



Juist in tijden van corona, is het belangrijk om te blijven praten en luisteren naar jongeren. Hun toekomst zal er als gevolg van corona anders uit gaan zien. Bovendien wordt verwacht dat armoede zal toenemen. Voor de coronacrisis ontmoeten jongeren en beleidsmakers elkaar in het echt. Nu is er een online-methode gelanceerd. Robin Koper is projectmedewerker van het project Speaking Minds. Zij vertelt dat het als trainer even schakelen is wanneer je opeens online moet gaan werken. “Juist met praktisch opgeleide jongeren is het belangrijk dat je genoeg structuur biedt in de training, zodat iedereen het kan blijven volgen. Gelukkig kan dat ook. Tools om online te brainstormen, te werken in break-out rooms en noem zo maar op.” De gemeente Tilburg was één van de eerste gemeentes die op deze manier met jongeren in contact is gekomen. “Het is geweldig,” zei wethouder Esmah Lahlah aan het eind van het traject. “Hier krijg je energie van. Het is praten mét jongeren en niet over ze. Dat is fijn. Want het gaat om beleid dat hen direct raakt. Via een project als Speaking Minds kunnen jongeren zelf input geven.”



Onderzoek



Omdat de mening van praktisch opgeleide jongeren belangrijk is en nog te weinig gehoord wordt, is Save the Children met een vragenlijst gestart die is uitgezet onder praktische opgeleide jongeren. Via deze vragenlijst wordt geinventariseerd hoe het nu gaat met jongeren van 16 jaar en ouder en wat hun behoeften thuis, financieel en op school zijn. Via #ikpraatmee en #allesokee geven jongerenambassadeurs en oud-deelnemers van Speaking Minds tips op social media hoe het met hen gaat in coronatijden.