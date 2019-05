Jaarcongres Alles is Gezondheid: gezondheidswinst door wisselwerking 

Geen betere plek denkbaar dan Strijp-S in Eindhoven om met wisselwerking aan de slag te gaan voor een gezonder Nederland. Op donderdag 13 juni 2019 ontmoeten honderden professionals uit het domeinoverstijgende netwerk van Alles is Gezondheid elkaar om deze uitdaging aan te gaan. Juist in de interactie tussen werk, wijk, school, groen en zorg valt nog meer gezondheidswinst te boeken.



Social designer en innovator Daan Roosegaarde zet iedereen op het juiste spoor. In zijn keynote ‘Landscapes of the future’ verkent hij de sociale rol van design, het belang van schoonheid en deelt hij zijn visie op een gezonde leefomgeving.



In een ontwerpsessie met de #Rekenkamer werken deelnemers aan de zoektocht naar een verdienmodel voor gezondheid en gaat de Nationale Denktank het probleem te lijf hoe je gezond kan opgroeien in de beeldschermmaatschappij.



Daarnaast zijn er trendinzichten met Lucien Engelen (Transform.Health, Deloitte), Mark Levels (Universiteit Maastricht), Vincent Taapken (New Industry Development), Caroline Baan (Chief Science Officer RIVM) en Machteld Huber (Institute for Positive Health).



Voor de personal touch kun je in gesprek over sociale gezondheid met buurtmakers PLYGRND.CITY, laat je je eigen gezondheid checken op het FitFestival of ga je speeddaten met Society Impact over een impactscan voor jouw gezondheidsproject.



Als afsluiting maakt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) samen met psychiater Esther van Fenema iets gezonds klaar onder begeleiding van kookboekenschrijver en nieuw gezicht van 24Kitchen Jet van Nieuwkerk.



Het jaarcongres van Alles is Gezondheid is vrij toegankelijk voor iedereen die zich (professioneel) inzet voor een gezonder en vitaler Nederland. Informatie en aanmelden: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/jaarcongres-alles-is-gezondheid/