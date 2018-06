Kenny B en Soldaat van Oranje steunen Rapenburg Race

Zwemevent in Leidse gracht voor financiering onderwijsprojecten jonge vluchtelingen



LEIDEN, 22 juni 2018 - Morgen, zaterdag 23 juni is het zover. Dan springen de deelnemers aan de Rap Race rond het middaguur in het water van het Leidse Rapenburg om te zwemmen voor de vrijheid. Zij worden gesteund door de bekende artiest Kenny B. Acteur Alex van Bergen, die op dit moment Soldaat van Oranje speelt in de gelijknamige musical, zal als eerste het in water duiken. Paul Dirkse, wethouder Onderwijs & Sport in Leiden, lost het startschot.



Het doel van de Rap Race is geld en kennis bijeen brengen om minderjarige vluchtelingen, die hun toevlucht hebben gezocht in Nederland, te steunen bij het vinden van goed middelbaar onderwijs of een (universitaire) studie. De race gaat over 800 meter vanaf het begin van het Rapenburg met de finish bij het Van der Werfpark.



Artiest Kenny B steunt het doel van de Rap Race van harte. “Ieder mens is gelijkwaardig en ieder mens moet zijn dromen kunnen najagen. Ik heb zelf ook ooit asiel in Nederland aangevraagd en weet dus wat het is. Het is geweldig dat Leidse studenten zich inzetten om ook nieuwe Nederlanders te laten studeren en daarom ben ik er graag bij”, aldus Kenny B.



Premier Mark Rutte



Alumnus van de Universiteit Leiden en minister-president Mark Rutte wenst alle deelnemers veel succes. “Ik steun de Rapenburg Race van harte. Het is prachtig dat studenten letterlijk in beweging komen en de bekendste gracht van Nederland induiken om talentvolle jonge vluchtelingen de kansen te bieden die voor henzelf zo vanzelfsprekend zijn. Onderwijs is en blijft de belangrijkste basis voor een goed, betekenisvol leven en een plek in de maatschappij. Hopelijk is deze eerste Rapenburg Race het begin van een lange traditie.”



De Rapenburg Race wordt gesteund door de Universiteit Leiden, VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en AMADE Nederland, een stichting die opkomt voor de rechten van kinderen waar dan ook ter wereld. De opbrengsten van de Rapenburg Race zullen worden gedoneerd aan AMADE Nederland voor twee educatieve projecten ten behoeve van jonge vluchtelingen, een in Nederland en een in het buitenland in samenwerking met UNHCR.