Artsen zonder Grenzen schort werkzaamheden op in Noordoost-Syrië

Artsen zonder Grenzen schort haar werkzaamheden op in Noordoost-Syrië, omdat de veiligheid van het personeel niet meer kan worden gewaarborgd. Het internationale personeel wordt daarom geëvacueerd. Deze moeilijke beslissing komt op een moment dat hulp aan burgers in deze regio hard nodig is. Artsen zonder Grenzen blijft zoeken naar mogelijkheden om hulp te kunnen verlenen.



Het is momenteel te onveilig om medische en humanitaire hulp te verlenen. De situatie verandert te snel en is daardoor erg onvoorspelbaar. De hulpverleners worden daarom geëvacueerd uit projecten in Ain Issa, Al Hol, Tal Abyad, Tal Tamer, Tal Kocher, Kobane/Ain Al Arab en Raqqa.



‘Dit is een extreem moeilijke beslissing geweest, maar wij kunnen niet veilig werken zonder veiligheidsgaranties. Daarom schorten we onze activiteiten op en halen we onze internationale collega’s uit het land.’, zegt Robert Onus, noodhulpmanager Syrië.



‘De mensen in Noordoost-Syrië leven al jarenlang in oorlog en onzekerheid. En de behoefte aan hulp neemt alleen maar toe door de recente ontwikkelingen. We maken ons grote zorgen om de veiligheid van onze Syrische collega’s en hun families. We zullen hen ondersteunen op afstand en we onderzoeken momenteel alle mogelijkheden om de mensen in het noordoosten van Syrië te blijven helpen, ondanks alle beperkingen.’, zegt Onus.



Artsen zonder Grenzen maakt zich grote zorgen om de Syrische burgers en roept alle strijdende partijen op om hun veiligheid te waarborgen. Ook moeten humanitaire organisaties toegang hebben om veilig en ongehinderd de bevolking hulp te kunnen bieden, juist nu dit zo dringend nodig is.



Lees het volledige bericht, met informatie over recente hulp, in de bijlage.