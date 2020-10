Directeur Valuas Zorggroep gaat zelf COVID-19 testen afnemen

Directeur Valuas Zorggroep heeft zich laten opleiden om zelf COVID-19 testen af te mogen nemen.



Directeur Marc Vieten van Valuas Zorggroep was vandaag op locatie in een van hun zorgvilla’s in Oegstgeest. Hij nam hier zelf bij het personeel een COVID-19 test af. Marc is ook verpleegkundige: “Het is ongelooflijk dat we het testen van personeel en bewoners van verpleeghuizen en zorgvilla’s in Nederland in de afgelopen maanden niet veel beter geregeld hebben. Ik vind dat de overheid hier in gebreke blijft. Dit kan anders.”



Het zelf regelen van testen is de snelste route. Hoewel dit veel tijd en geld kost heeft Valuas Zorggroep besloten dit wel te doen. “We willen direct weten hoe de situatie is. Dat vinden wij erg belangrijk voor onze collega’s maar zeker ook voor de familieleden van bewoners. Zij hebben daar recht op vinden wij.”



Marc is pragmatisch ingesteld. Leiderschap toont zich op verschillende manieren. Alles staat bij Valuas in het teken van de veiligheid van en de zorg voor bewoners. Er moet ook ruim voldoende aandacht zijn voor de medewerkers. Daar staat we voor en dat laten we zien.



Valuas Zorggroep heeft negen locaties en test haar medewerkers en bewoners direct bij de geringste verdenking. Alle maatregelen worden strikt in acht genomen, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.