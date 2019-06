Rinke Tjepkema nieuwe hoofdredacteur Vogue Nederland

Woensdag 12 juni 2019 - Rinke Tjepkema volgt Karin Swerink op als hoofdredacteur bij Vogue Nederland, uitgegeven door Hearst Netherlands. Tjepkema werkte eerder als adjunct-hoofdredacteur voor het modetijdschrift. Naast de reguliere Vogue en alle digitale kanalen geeft zij ook leiding aan Vogue Man. Rinke vervult haar nieuwe rol als hoofdredacteur per direct.



'Ik ben opgegroeid met buitenlandse edities van Vogue en droomde altijd van een Nederlandse Vogue. Ik ben enorm verheugd en vereerd om de rol van hoofdredacteur op me te nemen en kijk er naar uit om Vogue nog relevanter, inclusiever en persoonlijker te maken,' zegt Rinke Tjepkema over haar aanstelling. Tjepkema heeft een master Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en studeerde Modejournalistiek aan London College of Fashion. Ze werkte onder meer voor Grazia en Glamour voordat ze in 2011 als digital editor betrokken was bij de lancering van Vogue Nederland. Een functie als redactiechef volgde, totdat Tjepkema in 2017 adjunct-hoofdredacteur werd.



Vogue is een titel van internationale uitgeverij Condé Nast en wordt onder licentie uitgegeven door Hearst Netherlands. Executive Director of Editorial Development van Condé Nast International Karina Dobrotvorskaya: 'Rinke is een Vogue-vrouw in hart en nieren met jaren ervaring bij het tijdschrift - van online content tot high-end modejournalistiek. Ze is de perfecte nieuwe generatie multimedia hoofdredacteur met het volste begrip van de Vogue-lezer. Ik geloof dat ze de doelgroep kan betrekken in nieuwe discussies en een frisse visie voor Vogue Nederland brengt.'



Hante Anema, Publisher Condé Nast brands bij Hearst Netherlands, staat volledig achter de keuze: 'Ik ben heel erg blij met de benoeming van Rinke als nieuwe hoofdredacteur van Vogue Nederland. We hebben in haar de ideale opvolger gevonden. Rinke ademt Vogue en kent het merk als de beste. Ik kijk er erg naar uit om Vogue samen met haar naar een nog hoger niveau te tillen, zowel in print en digitaal als de Vogue-events.'



Over Vogue Nederland

Vogue Nederland werd in april 2012 gelanceerd. In 2015 kwam hier het mannentijdschrift Vogue Man bij. In het voorjaar van 2016 werd interieur- en lifestyletijdschrift Vogue Living aan het portfolio toegevoegd. Naast deze reguliere uitgaves lanceert Vogue speciale edities zoals The Royal Wedding Issue ter gelegenheid van het huwelijk van Meghan Markle en Prins Harry uit 2018. In april 2019 verscheen The Love & Wedding Issue.



Over Hearst Netherlands

Het in Amsterdam gevestigde Hearst Netherlands (www.hearst.nl) is uitgever van Cosmopolitan, ELLE, Esquire, FiscAlert, Harper's BAZAAR, Men's Health, Women's Health en Quote, zowel online, mobiel als in druk. Sinds december 2017 behoren ook de titels Vogue, Glamour, JAN, National Geographic en Quest tot het portfolio van Hearst Netherlands.



Over Hearst Magazines Internationaal

Hearst Magazines International, onderdeel van Hearst Corporation (www.hearst.com), is met 300 edities in meer dan 100 landen een van 's werelds grootste tijdschriftuitgevers. De bekendste titels zijn Cosmopolitan, Esquire, Good Housekeeping, Harper's BAZAAR, Men's Health en Popular Mechanics en Runner's World. Daarnaast geeft Hearst Magazines International titels uit via internationale joint ventures zoals ELLE.