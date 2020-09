Vijf finalisten strijden om Galjaardprijs 2020

NS - #SameNSterker

Politie – De corporate story

Gemeente Súdwest-Fryslân - De energietransitie als samenbeschikking van gemeente en mienskip

Gemeente Enschede - De rupsen komen!

Beaumont Communicatie en Management - Energietransitie Benoordenhout: Bewoners doen het zelf!

De vakjury koos de vijf finalisten uit 26 inzendingen. De finalisten in willekeurige volgorde zijn:Volgens juryvoorzitter Friso Fennema komen de werelden van participatie en communicatie steeds dichter bij elkaar: “De inzendingen weerspiegelen de diversiteit van de vraagstukken in het publieke domein. Covid-19 is dit jaar een belangrijke factor natuurlijk maar je ziet ook veel initiatieven op het gebied van de energietransitie. Rode draad is het belang dat wordt gehecht aan aansluiten bij de leefwereld van mensen om wie het gaat. Of het nu gaat om een paar duizend medewerkers of om een groep bewoners in een wijk: het gaat om luisteren, aansluiten en maatwerkoplossingen realiseren.”Naast Friso Fennema, werkzaam als directeur Communicatie Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, bestaat de jury uit Esther Bunnik, hoofd Communicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Annette Klarenbeek, lector communicatie in digitale transitie aan de Hogeschool Utrecht, Arjen van Leeuwen, eigenaar en communicatieadviseur Van Leeuwen Communicatie en Cor Vos, stadmaker en strategisch communicatieadviseur bij de Gemeente Amsterdam en winnaar van de Galjaardpijs in 2019.Logeion stelde in 2002 de Galjaardprijs in na het overlijden van Chiel Galjaard, een van de oprichters van de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. De Galjaardprijs wordt ieder jaar toegekend aan een maatschappelijk initiatief op het gebied van publieke communicatie. Voor de Galjaardprijs gelden drie criteria: inspirerend voor vakgenoten, innovatief qua aanpak en impact qua resultaat.De uitreiking van de Galjaardprijs vindt plaats op 29 oktober 2020 tijdens het Nationale Congres Publieke Communicatie 2020. In verband met Covid-19 zal het congres plaatsvinden in de vorm van een online middag-congres. Dit jaar – de eenentwintigste editie – staat in het teken ‘van verdeelde samenleving naar gedeelde toekomst’. De vijf finalisten voor de Galjaardprijs, de prijs voor het meest innovatieve, inspirerende en impactvolle communicatieproject in het publieke domein, maken ook deel uit van het programma en geven ieder een inspiratiesessie over hun project.