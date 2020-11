Nieuw online platform Directtransport.nl biedt passend transport aan in heel Nederland

Nieuw online platform Directtransport.nl regelt binnen twee minuten de mogelijkheid om een passend transportmiddel door heel Nederland te boeken.



Directtransport.nl, een initiatief van twee jonge mannen uit Den Haag, is ontstaan na frustraties over niet transparante websites en onduidelijkheden over prijzen en het snel vinden van een geschikt transportmiddel.



Men richt zich op studenten die een oude bank van hun ouders naar hun studentenkamer willen brengen of consumenten die grote objecten, gekocht op Marktplaats, naar huis willen transporteren bijvoorbeeld.



Geen stress en gedoe

’Boek nu uw transport. Wij komen direct’, zegt Zoyd Robinson, medeoprichter van Directtransport.nl vol overtuiging. Zoyd en zijn jeugdvriend Victor Gerlach hebben samen online platform DIRECTTRANSPORT.NL opgericht. ‘Via de website kun je binnen twee minuten een transport door heel Nederland boeken. Wij zorgen dan dat één van onze aangesloten, professionele transporteurs het transport uitvoert’.



Heel eenvoudig en snel te regelen

‘Het ligt eigenlijk zo voor de hand dat je ook het transport van je bank, koelkast of fiets via internet moet kunnen boeken.’ zegt Victor Gerlach. ‘Je eten, vakantie, taxi, oppas of bijles. Alles gaat tegenwoordig via online platformen. Directransport.nl is een toegankelijk en gebruiksvriendelijk platform. De prijs is zeer voordelig, transparant en direct zichtbaar. Je bepaalt zelf wanneer het transport wordt uitgevoerd.’ Het platform denkt hiermee een win-win situatie voor zowel de klant als de transporteur te creëren. ‘Beiden profiteren van het gemak van een online platform.’



Corona

Vlak na hun besluit om dit platform te starten brak de corona crisis uit. De twee jonge ondernemers achter DIRECTTRANSPORT.NL zagen de crisis niet als een obstakel maar werden hierdoor juist aangezet om het platform op te richten.