PO-Raad doet ultieme oproep aan politiek: red de achterstandsleerling

Rinda den Besten: ‘Verhoog het budget, deze koek is te klein om te delen’



De PO-Raad maakt zich grote zorgen over het voorstel van minister Slob voor een nieuw onderwijsachterstandenbeleid. Donderdag debatteert de Kamer over de exacte verdeling van de middelen. Maar welke variant ze ook kiest, kwetsbare kinderen zullen de dupe worden: de koek is door de jaren heen simpelweg te klein geworden om met méér kinderen te delen. Daarom biedt de PO-Raad de leden van de Tweede Kamer vandaag een symbolisch “bitterkoekje” aan.



De afgelopen jaren lekte zo’n veertig procent van het achterstandsbudget weg, doordat alleen het opleidingsniveau van ouders bepaalde of een kind ervoor in aanmerking kwam. Het opleidingsniveau steeg, maar de achterstanden bleven. Gevolg: scholen moesten met steeds minder middelen achterstanden van kinderen te lijf gaan.



Nu dreigt het probleem voor veel scholen nóg groter te worden, waarschuwt de PO-Raad. Want als de Kamer morgen instemt met een nieuwe verdeelsystematiek zonder dat er iets verandert aan het huidige budget, moet de koek plotseling over een veel grotere groep kinderen verdeeld worden. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Dat betekent voor sommige scholen dat ze in één klap twintig procent minder budget ontvangen. Speciale activiteiten en voorzieningen zoals vve, weekend- en zomerscholen zullen daardoor verschralen of verdwijnen. Met alle gevolgen van dien voor de kansen die kinderen de rest van hun leven krijgen. Dat is de bittere werkelijkheid.”



De PO-Raad pleit daarom voor het herstellen van het budget naar het niveau van 2011, vóórdat de nieuwe verdeelsystematiek wordt ingevoerd. Ook benadrukt zij dat de politiek snel moet beslissen, want: hoe meer uitstel, des te meer geld er weglekt. Den Besten: ,,Overheid, neem je verantwoordelijkheid en red het onderwijsachterstandenbeleid!”

