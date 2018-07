Mona Keijzer opent eerste energie neutrale vakantiewoningen op Texel

Opening Europese primeur op Texel



Op Texel is hard gewerkt aan een primeur in Europa, namelijk vakantiewoningen en familievilla’s annex hotels die volledig zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie. De huizen zijn niet aangesloten op het gas- en lichtnet, maar draaien volledig op energie die ter plekke bij de huizen wordt opgewekt.



Noviteiten

De vakantiehuizen, aan de rand van Den Burg, zijn klaar en sinds eind maart 2018 in de verhuur. De energie wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen, een hoogwaardig accusysteem en een centraal geplaatste super hoog rendement palletkachel die warmte genereert en elektriciteit opwekt. Door een koppeling van de systemen kan zowel in de zomer als in de winter energie aan de huizen worden geleverd. Het is voor het eerst in Europa dat vakantiewoningen volledig los van het gas- en lichtnet worden gerealiseerd. De woningen beschikken tevens over een wellness douche waarmee een waterbesparing van 80 procent kan worden bereikt.



Opvallende zaken

De vakantiehuizen worden gebouwd door familiebedrijf Nieuw Leven van de familie Eelman aan de Kadijksweg. De familie verhuurt sinds 1963 onderkomens aan gasten die het Waddeneiland bezoeken. Nieuw Leven was jarenlang een kampeerboerderij, maar heeft gekozen voor nieuwbouw met het oog op de toekomst.



Naast de keuze voor eigen energie-opwekking, heeft Nieuw Leven gekeken naar de mogelijkheid om plaats te bieden aan mensen met een zorgvraag. Hiervoor is samenwerking gezocht met diverse partijen op het eiland, zoals thuiszorgorganisatie Omring, de lokale huisartsen en apotheek. Tijdens de bouw heeft een ergonoom meegekeken of mensen met een beperking goed in de huizen terecht zouden kunnen. Zo zijn er vakantiewoningen ontstaan die met onzichtbare aanpassingen uitstekend geschikt zijn voor mensen die bijvoorbeeld geregeld medische zorg nodig hebben, minder mobiel zijn of een andere zorgvraag hebben. Het kunnen hebben van een comfortabele vakantie in een comfortabel vakantiehuis heeft zowel op het gebied van energie als het gebied van zorg centraal gestaan.



Een traplift die geplaats kan worden op verzoek van gasten is zo’n oplossing die is uitgedacht speciaal voor de woningen van Nieuw Leven.