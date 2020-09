Podcastserie 'Klimmen zonder quotum' belicht jonge ambitieuze vrouwen

-Podcastserie ‘Klimmen zonder quotum’ laat acht jonge ondernemende vrouwen spreken over hun ambities en hoe ze daar mee omgaan.



-De vrouwen zijn rolmodel van hun generatie en bewijzen dat lef belangrijker is dan een quotum.



-Serie is een initiatief van Elske Doets, oprichtster Young Lady Business Academy.





Heeft ons land meer vrouwenquota nodig? Of, gewoon, meer vrouwen met lef die openlijk hun ambitie najagen? Zakenvrouw Elske Doets heeft er nimmer een geheim van gemaakt dat de hardnekkigste drempels voor vrouwen niet in het eindtraject zitten, maar in het begin.



In de podcastserie ‘Klimmen zonder quotum’ stelt Doets, oprichtster van de Young Lady Business Academy (YLBA) jonge vrouwen voor die een rolmodel voor hun generatie zijn. Juist door al in het begin het verschil te maken.



In ‘Klimmen zonder quotum’ stelt Elske Doets, Zakenvrouw van het Jaar 2017, in samenwerking met schrijver/journalist Hans van Willigenburg een jonge, veelbelovende generatie Young Ladies voor. Jonge vrouwen die het over een andere boeg gooien en zonder aarzeling durven uit te spreken ondernemer, minister of CEO te willen worden.



In acht afleveringen wordt kennis gemaakt met acht superinteressante, jonge vrouwen. Maar ook met hun denkwereld, hun doorzettingsvermogen en het gevoel ergens niet op de juiste plaats te zijn.



Van dit ‘imposter syndrome’ heeft ook Isabella nog last en ze is vastberaden dit zelf te doorbreken. Isabella is een ambitieuze studente die graag mensen verbindt door het belang van goede communicatie voorop te stellen. ,,Ik denk dat ik ook wel een keertje het imposter syndrome de deur uit mag kicken. Dat je voelt alsof je ergens niet mag zijn of hoort te zijn.” Tijdens het luisteren wordt duidelijk dat het vrouwenquotum hoogstens een minutieus deel van de oplossing is, en dat de ‘echte strijd’ door deze vrouwen wordt gevoerd – van onderop.



Klimmen zonder quotum is te beluisteren via iTunes (https://apple.co/2F5khmn) en Spotify (https://spoti.fi/330SBHb).



