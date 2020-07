Texelse boeren bezorgen lamsvlees BBQ pakketten in heel Nederland

Het lamsseizoen is weer van start en de kenners weten het: het lekkerste lamsvlees komt van Texel. Helaas vind je dit lokale vlees bijna niet terug in de Nederlandse supermarkten. Zodat iedereen kan genieten van het karakteristieke vlees, is vereniging Schapeneiland Texel een samenwerking aangegaan met Grutto (bekend van Koopeenkoe.nl).



De vereniging is op initiatief van gemeente Texel opgericht. Hun doel: voorkomen dat de schapen van het eiland verdwijnen. De gemeente vreest dat het aantal schapen op het eiland hard gaat dalen. Dat zou slecht zijn voor onder meer het toerisme.



Het vlees wordt op unieke manier van kop-tot-staart verwerkt. Verder wordt volgens het crowdbutching principe gewerkt. Dit betekent dat de dieren eerst verkocht worden, voordat deze worden geslacht. Zo gaat er niks van het waardevolle vlees verloren.



Deze werkwijze past goed bij de vereniging, waar kwaliteit en duurzaamheid ook hoog in het vaandel staan.



De pakketten zijn voor barbeque bereiding samengesteld. Het pakket bevat onder andere een lamsrack, lamskoteletten, lamsgigot, hamburgers en merguez worstjes.



De lammeren worden onder de beste omstandigheden gehouden. De schapen van het Texelaar ras blijven minimaal 100 dagen in de wei en groeien op bij de moeder. De dieren worden op Texel geboren en geslacht.



Het vlees is ongekend mals en superieur van smaak. De barbeque pakketten kunnen worden besteld op Koopeenkoe.nl en worden thuisbezorgd in heel Nederland.