Persuitnodiging: 'Het aftellen is begonnen. Nog 1 jaar tot Brexit'

Het aftellen is nu echt begonnen. Op 29 maart as. is het exact één jaar voor het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt. Om te zorgen dat bedrijven starten met hun voorbereidingen en om praktische tips te geven organiseert de NBCC in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland een groot NBCC Brexit Forum Event. Pers is van harte uitgenodigd bij dit evenement aanwezig te zijn en aanmelden kan via deze link: http://nbcc.co.uk/application/brexit-forum-event-29-march-2018



Minister Kaag, Hans de Boer, Jean-François van Boxmeer en Niclas Mårtensson



Tijdens het event zal Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een toelichting geven op de uitkomst van de Europese Raad de week ervoor. Ook staat ze stil bij hoe de overheid zich voorbereidt en hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden. Zo lanceert het Ministerie van BZ een aantal nieuwe concrete tools die met het bedrijfsleven samen zijn ontwikkeld en inzicht geven in hoeverre een bedrijf al is voorbereid op de Brexit. Daarnaast zullen Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, Jean-François van Boxmeer, CEO van Heineken NV en lid van de Steering Committee van de European Roundtable of Industrialists (ERT) en Niclas Mårtensson, CEO van Stena Line hun visie geven op Brexit en wat ondernemers nu al kunnen doen.



Experts geven praktisch advies



Omdat de tijd dringt voor een goede voorbereiding zal een panel van experts en ondernemers ingaan op praktische vragen die leven in de zaal. Aan deze paneldiscussie nemen deel: Pieter Omtzigt (CDA en Brexit-rapporteur Tweede Kamer), Leon Kanters (KPMG Meijburg & Co), Harry Brockhoff (DFG), Lauwrens de Jong (Henneken International Removals), Jan Boers (De Bioderij), Angela McEwan (Clifford Chance) en Marieke Kees-van der Zwet (PwC). Verder zijn er diverse best practices zowel uit de diensten- als de goederensector ter inspiratie. Ook krijgen ondernemers tijdens een speciaal inloopspreekuur de kans om vragen te stellen aan diverse beleidsmakers en experts.



Programma



13.45 uur: ontvangst



14.15 uur: start Event



17.00 uur: einde event en aansluitend borrel (17:00-18:00)



18.00 uur: slot



Voertaal: Engels



Dagvoorzitter Rem Korteweg, Hoofd Afdeling "Europe in the World", Instituut Clingendael



Meer informatie



Presenteren van ID is evenals aanmelden verplicht voor toegang. Gedurende de dag is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de verschillende sprekers en voor bijvoorbeeld interviews. Voor specifieke vragen en verzoeken kunt u contact opnemen met:



Buitenlandse Zaken: Herman van Gelderen, Woordvoerder Minister Kaag, 0031 (0)6 52 50 38 76



VNO-NCW en MKB-Nederland: Edwin van Scherrenburg, Woordvoerder, 0031 (0)6 30 41 70 05



NBCC: Lyne Biewinga, Director Premier Membership & Membership, 00316 46178825