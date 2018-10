10e Shopper Brain Congres in Amsterdam

Waarom kopen we wat we kopen? Die vraag staat centraal op de tiende editie van het Shopper Brain Congres, 7-9 november in Amsterdam.



Winkelen en boodschappen doen is voornamelijk een proces wat we moeilijk kunnen uitleggen en verklaren. Precies de reden waarom onderzoekers op zoek zijn naar alternatieven voor traditioneel marktonderzoek (enquetes).



Op het Shopper Brain Congres delen internationale keynote sprekers de laatste inzichten van marktonderzoek met behulp van neurowetenschap (eeg, fMRI), eye-tracking, implicit association tests en facial coding. Met 1 doel: een beter begrip van koopgedrag en de drijfveren van van shoppers.



Wat is de beste prijs voor mijn product? Hoe zorg ik ervoor dat deze marktintroductie slaagt? Hoe vertaal ik mijn verpakking het meest effectief naar een online omgeving?



Dit en vele andere retail-gerelateerde vragen komen aan bod op deze 10e editie.



