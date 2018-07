Camper populairder dan ooit

De verkoop van campers in Nederland is de laatste acht jaar met bijna 60% gestegen. Ook de NKC, Europa’s grootste camperclub, groeit met de campermarkt mee: deze maand werd het 50.000e lid ingeschreven.



De explosieve verkoop zorgt voor een recordaantal geregistreerde campers in Nederland. Op de peildatum 1 juli 2018 zijn er 115.359 kampeerauto’s in ons land volgens officiële cijfers van de BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Daarvan is dus bijna de helft lid van de NKC. Het ledenaantal van de NKC is in de laatste acht jaar bijna verdrievoudigd, van 17.466 naar 50.000 leden. Het 50.000e lid komt uit Friesland en is in het zonnetje gezet met een uitgebreid welkomstpakket en een bos bloemen.



300.000 unieke bezoekers Campercontact.com



De groei zie je ook terug in het aantal camperlocaties op de website Campercontact.com, Europa’s grootste camperplaatsenwebsite. Niet alleen is het aantal camperplaatsen op de website in acht jaar meer dan verdubbeld, het aantal unieke bezoekers per maand is inmiddels gegroeid naar meer dan 300.000. Campercontact.com is dé site voor Europese camperaars: zij kunnen er nieuwe camperlocaties toevoegen, foto’s plaatsen, wijzigingen doorgeven en beoordelingen achterlaten. Dat kan overigens ook allemaal met de app Campercontact.



Stan Stolwerk, directeur van de NKC, ziet de populariteit van de camper in de toekomst alleen nog maar meer groeien. “Er staat een nieuwe groep camperaars op. Dit zijn jongere mensen die hun camper ook verhuren of delen met vrienden en familie. Dankzij de verhuur via particuliere platforms wordt camperen laagdrempeliger. De doelgroep bestaat niet meer enkel uit de klassieke babyboomgeneratie. Steeds meer mensen ontdekken de vrijheid van het camperen en dat zien we terug in de cijfers.”



Over NKC en Campercontact



De NKC is Europa's grootste camperclub. Als consumentenplatform behartigt de NKC de belangen van Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto. Met het internationale Campercontact.com faciliteert de NKC ruim twee miljoen Europese camperaars in hun zoektocht naar de ideale overnachtingsplaats. Kijk voor meer informatie op www.campercontact.com en www.nkc.nl.