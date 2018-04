Zelf een bijdrage leveren aan onderzoek naar de bestrijding van teken?

16 tot 23 april is de Week van de Teek waarin er o.a. een oproep wordt gedaan om deel te nemen aan onderzoek. Ook na deze week is de bijdrage van mensen in heel Nederland van groot belang. Helaas komen er overal in Nederland teken voor. Die zijn schadelijk voor zowel mensen als huisdieren wanneer zij in aanraking komen met teken die besmet zijn met bijvoorbeeld de borrelia bacterie. Gelukkig is er nu een manier waarop iedereen een bijdrage kan leveren aan extra onderzoek naar de schadelijke gevolgen van teken. Daarom heeft Bayer de BAYER TEKENSCANNER ontwikkeld.



Eigen tuin



Teken zijn in Nederland overal. Niet alleen in de bossen en het struikgewas komen teken voor, ook bij jou in je eigen tuin. Deze vervelende parasiet is in staat ziekten over te dragen, waarvan de ziekte van Lyme wel de meest bekende is. Ongeveer 20% van de teken die mensen bijten in Nederland is besmet met Borrelia burgdorferi (ziekte van Lyme). Geschat wordt dat er jaarlijks ruim één miljoen mensen door teken worden gebeten, waarvan dus ongeveer 200.000 mensen door een besmette teek. Hiervan krijgen circa 20-30.000 mensen de ziekte van Lyme 1. Minder bekend is misschien wel dat naast vlooien, ook teken een probleem voor honden en katten kunnen zijn.



App zodat je weet of de teken in jouw buurt besmet zijn



Wil jij ook weten waar in Nederland teken gesignaleerd zijn? En of de teek, die je van jouw hond of kat hebt gehaald, mogelijk besmet is met een ziekte? En wil je zelf een bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk informeren van andere Nederlanders en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten die een teek overbrengt? Download dan nu gratis de BAYER TEKENSCANNER via de App store of Google Play. De BAYER TEKENSCANNER is ontwikkeld om de actuele aantallen (besmette) teken weer te geven op een door jezelf opgegeven locatie.



De app bied je de volgende informatie :



-Een heatmap met de actuele aantallen teken per lokatie,



-Een heatmap met een overzicht van de besmettingsgraad van de teken in de afgelopen weken of maanden,



-De mogelijkheid om zelf te melden dat je een teek hebt gevonden op je hond of kat, waardoor je bijdraagt aan het completeren van de heatmap.







-De mogelijkheid om een teek die je van je hond of kat hebt gehaald door middel van DNA-onderzoek te laten scannen op de aanwezigheid van ziekteverwekkers







-Samenwerking Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht



Deze app levert dus de actuele tekenmeldingen op basis van meldingen van honden- en katteneigenaren. En hoe meer mensen de BAYER TEKENSCANNER gebruiken hoe beter deze wordt. De app is een gezamenlijk initiatief van Bayer Animal Health en het Utrecht Centrum voor Teken-gebonden Ziekten (UCTD) van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universteit Utrecht. De app wordt beschikbaar gesteld door Bayer Animal Health Nederland. Professor Frans Jongejan van de Universiteit Utrecht: ‘Toen in 1975 in Old Lyme de teek geïdentificeerd werd die verantwoordelijk was voor de vele ziektegevallen daar, zat die daar natuurlijk al veel langer. Maar ze kon zich verspreiden dankzij een verbeterde leefomgeving: de teek kreeg meer gastheren, in de vorm van knaagdieren of reeën. Ook in Europa zien we hetzelfde gebeuren: dankzij meer natuurbehoud, het verbinden van natuurgebieden, het verwilderen van landschappen en een gewijzigd wildbeleid is het wildbestand enorm toegenomen. Des te belangrijker dat wij nu weten waar de teken zich bevinden en wat zij bij zich dragen. Elke bijdrage via de tekenscanner levert ons een schat aan informatie op”.









