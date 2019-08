VEH: Hypotheekgarantie moet en kan veel goedkoper



Amersfoort, 21 augustus 2019 - Het bedrag dat huizenkopers betalen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis. De huidige premies zijn te hoog gezien het enorme NHG-vermogen. Omdat het aantal schadegevallen zeer beperkt blijft, schroeven de ontvangen gelden de reserves van het garantiefonds alleen maar verder op.



Vorig jaar gebeurde precies hetzelfde. Toen is de NHG-premie na een oproep van Vereniging Eigen Huis (VEH) met een bescheiden 0,1% verlaagd. Dat is veel te weinig vindt de vereniging, die dit onder de aandacht van de Tweede Kamer brengt.



Dalend risico door hoge huizenprijzen en verplichte aflossing



Ten opzichte van een jaar geleden is het NHG-vermogen met 6% toegenomen tot een bedrag van €1,34 miljard, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde NHG-kwartaalcijfers. In slechts 102 gevallen moesten klanten worden geholpen die door financiële problemen een beroep deden op hun hypotheekverzekering. Dit aantal was bijna twee derde lager (-65%) dan in het 2e kwartaal van 2018.



Volgens de NHG komt de afname van het aantal schadeclaims vooral door de stijging van de huizenprijzen. Bij een gedwongen woningverkoop is de opbrengst dan meestal voldoende om de uitstaande hypotheekschuld mee af te lossen. Volgens VEH komt de daling van het aantal schadegevallen ook door de verplichting om vanaf 2013 nieuwe hypotheken volledig af te lossen. Daardoor is de hypotheekschuld al na een aantal jaar aanzienlijk minder dan bij aanvang.



Hoge premie is een extra drempel voor starters



Door de sterk gestegen huizenprijzen en omdat de bijkomende kosten van een woningaankoop sinds 1 januari 2018 van eigen geld moeten worden betaald, is het voor starters steeds moeilijker geworden om een huis te kopen. Deze bijkomende kosten (in totaal ongeveer 6 % van de aankoopsom) bestaan onder meer uit overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris, de makelaar en het hypotheekadvies. Wie een hypotheek met NHG wil, betaalt daarvoor een eenmalige premie van 0,9 % van de koopsom van de woning. Voor een huis van € 290.000 betekent dit een extra kostenpost van € 2.610. Daarna komen nog de verhuis- en inrichtingskosten. Een verlaging van de NHG-premie zou daarom voor starters zeer welkom zijn.



NHG biedt zekerheid en lage rente



Met NHG-garantie krijgen huizenkopers bij een gedwongen verkoop van de woning de zekerheid dat de restschuld wordt betaald. Daarnaast profiteren kopers van een lagere rente. De korting op de hypotheekrente is echter verlaagd tot maximaal 0,5% terwijl dit voorheen nog 0,7% was. Ook hierom zou de hoge NHG-premie moeten worden verlaagd, zodat starters wel voor veiligheid blijven kiezen.