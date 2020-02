Prominenten uit de sport geven startsein Koningsspelen in Amersfoort

Prominenten uit de sport geven startsein Koningsspelen 2020 in Amersfoort 8e editie in het teken van samen bewegen en gezond ontbijten



Den Haag, 20 februari 2020 – Ronald Koeman, Bo Kramer, Carlijn Achtereekte, Richard Krajicek en Minister Bruins geven vrijdagochtend 17 april 2020 op Kindcentrum Vlinderslag in Amersfoort het startsein voor de 8e editie van de Koningsspelen.



Koeman, Kramer, Achtereekte, Krajicek en Minister Bruins van Medische Zorg en Sport zijn aanwezig bij het Koningsontbijt, geven het startsein en bezoeken een aantal sportactiviteiten. Na het ontbijt wordt om 09:30 uur het sportieve gedeelte van de Koningsspelen landelijk afgetrapt met een optreden van Kinderen voor Kinderen met het lied ‘HAND IN HAND’.



Deze editie staat het thema ‘HAND IN HAND’ centraal. Samen goed ontbijten, samen bewegen en samen plezier hebben, is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Daarom worden kinderen deze Koningsspelen aangemoedigd om er samen één groot sportief en gezond feest van te maken en op zoek te gaan naar onverwachte, waardevolle verbindingen.



Landelijke opening op Kindcentrum VlinderslagKindcentrum Vlinderslag is een kleurrijke buurtschool midden in de wijk Kruiskamp in Amersfoort, de Nationale Onderwijsstad 2020/21. Vlinderslag is een mooie afspiegeling van de diversiteit in de wijk, een uitgelezen oefenplaats voor de samenleving van de toekomst.



Een gezonde toekomst. Vlinderslag stimuleert een actieve leefstijl bij alle kinderen. Kwalitatief goed bewegingsonderwijs door een vakleerkracht en een breed en gevarieerd aanbod van voor- tussen- en naschoolse sport en bewegingsactiviteiten zijn onmisbare bouwstenen van Vlinderslag als Gezonde School. Met een beetje hulp, uitdaging en begeleiding ontdekken leerlingen zo hand in hand zelf waar hun sportieve interesses liggen.



Inschrijven voor Koningsspelen tot en met 29 februari Scholen hebben tot en met 29 februari de tijd om zich in te schrijven voor het sportieve Oranjefeest. In 2019 deden meer dan 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 basisscholen mee. Dit zijn scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland.



De Koningsspelen zijn voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan door een feestelijk Koningsontbijt. Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden vormgegeven. De landelijke coördinatie van de Koningsspelen is in handen van de Krajicek Foundation. Samen met de Johan Cruyff Foundation zijn zij de initiatiefnemers van de sportieve dag. In die hoedanigheid zijn Richard Krajicek en Ronald Koeman ook aanwezig.