Tibetaanse parlementsleden blij met aanscherping Tibet-beleid. “China moet zich niet bemoeien met opvolging Dalai Lama.”



AMSTERDAM – Op 21 november zal een delegatie van vier leden van het Tibetaanse parlement-in-ballingschap worden ontvangen door de vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Op 22 november wordt de delegatie ontvangen op het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Op aandrang van een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft minister Blok een veel scherper Tibet-beleid geformuleerd. Voor het eerst neemt de Nederlandse regering stelling in de kwestie van de opvolging van de Dalai Lama en schrijft dat het kabinet op het standpunt staat dat de opvolging van de Dalai Lama een zaak van de Tibetanen is en niet van Chinese wetgeving.



In de VS is met steun van Democraten en Republikeinen een wetsvoorstel ingediend, de Tibet Policy and Support Act 2019, die individuele sancties oplegt aan Chinezen die zich bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama.



Volgens Tsering Jampa, directeur ICT: “Ik ben blij met de erkenning van de regering dat de opvolging van de Dalai Lama een zaak van de Tibetanen is en niet door de Chinese regering bepaald kan worden. Het bezoek van de Tibetaanse parlementsleden draagt eraan bij om Tibet op de politieke agenda te houden. Tibet is verloren als wij zwijgen”.



Sinds de illegale bezetting van Tibet door China in 1949 voeren de Tibetanen een geweldloze strijd voor vrijheid en mensenrechten. China voert in Tibet een beleid gericht op assimilatie en totale controle over het sociale, religieuze en politieke leven van Tibetanen. Het Chinees is ingesteld als de officiële voertaal, het Tibetaans wordt niet meer onderwezen. Sinds 2009 hebben 155 Tibetanen in Tibet zichzelf uit protest in brand gestoken. China houdt ruim 600 Tibetaanse politieke gevangenen vast, die op vreedzame wijze opkwamen voor hun rechten.