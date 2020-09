Meer dan 200.000 alleenstaande kinderen naar Europa gevlucht in 5 jaar

Ongeveer 210.000 alleenstaande kinderen vroegen afgelopen vijf jaar asiel in Europa aan, nadat ze op de vlucht sloegen voor conflict, vervolging of geweld. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Save the Children. Het totale aantal kinderen dat in Europa aankwam, ligt waarschijnlijk veel hoger. Een groot deel van hen leidt sindsdien een bestaan onder de radar en loopt een groot risico op uitbuiting en misbruik.



Slechts 832 alleenstaande kinderen werden afgelopen jaren vanuit Griekenland of Italië in een ander EU-land opgevangen, zo blijkt uit het onderzoek. Meer dan 700 kinderen, waaronder baby's, vonden daarnaast de dood bij hun poging de Europese kust over zee te bereiken. De tragische gebeurtenissen spelen zich af tegen een achtergrond waarbij het aantal aankomsten via zee naar Griekenland tussen 2018 en 2019 bijna verdubbelde: van 32.000 naar 60.000 mensen.



Vaak langdurige conflict in land van herkomst



Een groot deel van de kinderen komt uit landen als Afghanistan, Syrië en Eritrea, waar sprake is van langdurige crises. Zo kent meer dan de helft van de acht miljoen kinderen in Syrië niets anders dan oorlog. Het conflict in Afghanistan, waar de meeste alleenstaande kinderen in Europa vandaan komen, blijft een van de dodelijkste voor kinderen. Bijna een derde van alle slachtoffers in het land is een kind.



Sinds de tragische dood van het Syrische jongetje Alan Kurdi, nu vijf jaar geleden, zijn de routes voor vluchtelingen en migranten om Europa te bereiken alleen maar moeilijker en gevaarlijker gemaakt. Dit terwijl Europese leiders een van de eersten waren die na de dood van Kurdi zeiden: dit nooit weer. “De manier waarop Europa veel kwetsbare kinderen behandelt, is onaanvaardbaar”, reageert Anita Bay Bundegaard, directeur van Save the Children Europa. “Hoewel er pogingen zijn gedaan om kinderen uit Griekenland te herplaatsen, worden duizenden anderen in de steek gelaten. Nog altijd sterven er kinderen aan de buitengrenzen van Europa, terwijl Europese leiders de andere kant opkijken.”



Kwetsbare kinderen verdienen bescherming



De Europese Unie beraadt zich op dit moment op een nieuw migratiepact en daarmee nieuwe maatregelen voor asiel en migratie. Save the Children vindt dat de Europese Unie niet langer kan wegkijken en dat de rechten van kinderen centraal moeten staan in het nieuwe pakket aan maatregelen. Anita Bay Bundegaard: “Kinderen moeten onmiddellijk toegang tot asiel hebben en bescherming krijgen zodra ze in Europa aankomen in plaats van dat ze worden tegengehouden. Meer en betere routes voor legale migratie, waaronder snelle toegang tot gezinshereniging, zouden kunnen voorkomen dat kinderen sterven op weg naar Europa.”