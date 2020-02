Vier nieuwe leden versterken Nederlandse Brouwers

Den Haag, 21 februari 2020 – Brouwerij Two Chefs Brewing, Kompaan Dutch Craft Beer Company, Brouwerij Noordt en Brouwerij Duvel Moortgat Nederland zijn per februari 2020 lid bij Nederlandse Brouwers. Hiermee telt de vereniging Nederlandse Brouwers voortaan veertien leden, die samen ruim 95 procent van de bierproductie in Nederland vertegenwoordigen. Deze uitbreiding stelt de brouwers in staat om nog beter één stem te laten horen vanuit de hele Nederlandse biersector.



Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers: “De toetreding van deze vier prachtige brouwerijen is voor de vereniging Nederlandse Brouwers een waardevolle aanvulling. Met hun diverse bierassortiment met heerlijke speciaalbieren is het echt een verrijking. Als vereniging kunnen we met de extra kennis en de input van de nieuwe leden nog beter de belangen van de gehele Nederlandse biersector vertegenwoordigen. We heten de nieuwe leden van harte welkom en kijken erg uit naar de samenwerking.”



Waardevolle kennisuitwisseling

De vier nieuwe leden geven aan een meerwaarde te zien in hun lidmaatschap van Nederlandse Brouwers. Als brouwer zijn ze met name bezig met mooie bieren brouwen, maar er komt nog veel meer bij kijken. Bijvoorbeeld omtrent nieuwe wetgeving, etiketteringseisen en duurzaamheidsontwikkelingen. Nederlandse Brouwers houdt deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en informeert hierover hun leden. Martijn Disseldorp, mede-oprichter van Brouwerij Two Chefs Brewing uit Amsterdam sluit zich hierbij aan: “Door lid te worden bij Nederlandse Brouwers kunnen we gebruik maken van deze waardevolle informatievoorziening en is er makkelijke kennisuitwisseling met overige leden mogelijk. Tevens zijn we zo ook goed aangehaakt op actuele maatschappelijke thema’s, zoals de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord, waar wij als brouwer ook graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor willen nemen”.



Over de nieuwe leden



Brouwerij Duvel Moortgat Nederland

Brouwerij Duvel Moortgat is een familiale bierbrouwerij uit 1871 waar de vierde generatie Moortgat inmiddels al enige tijd aan het roer staat. Tot de familie behoren naast Duvel en Vedett onder andere Brouwerij Chouffe, Brouwerij Liefmans en Brouwerij De Koninck. Sinds 2015 behoort ook Brouwerij ‘T IJ uit Amsterdam tot de familie waardoor zij nu ook in Nederland met een brouwerij aanwezig zijn. Brouwerij Duvel Moortgat kenmerkt zich door de focus op kwaliteit, het internationale karakter en door het mooie portfolio aan verschillende merken die elk een eigen gezicht hebben.



Two Chefs Brewing

Two Chefs Brewing is een bierbrouwerij in Amsterdam opgericht door de van origine chefkoks Martijn Disseldorp en Sanne Slijper. In 2013 begonnen zij bieren te brouwen als huurbrouwers. In 2017 openden zij na een succesvolle crowdfunding hun eigen brouwerij in Amsterdam. Tegenwoordig zijn Two Chefs bieren niet meer uit het bierlandschap weg te denken. De bieren van Two Chefs staan naast hun smaak en diversiteit ook bekend om de originele etiketten op de fles.



Kompaan Dutch Craft Beer Company

Brouwerij Kompaan uit Den Haag is opgericht in 2012. Het begon allemaal als bier dat werd gebrouwen door twee vrienden die hun passie voor bier met Nederland wilden delen. Ondertussen is Kompaan befaamd om haar eigenzinnige bieren. In 2015 hebben ze een nieuwe locatie gevonden op de Binckhorst in Den Haag, waar ze sinds 2017 de uitbreiding van hun brouwerij konden realiseren. In 2017 werd hun bier Bloedbroeder als Beste Bier van Nederland bestempeld.



Brouwerij Noordt

Brouwerij Noordt is opgericht in 2014 te Rotterdam. Onder het motto “als je jezelf niet wil verbeteren in dit vak kun je beter wat anders gaan doen” worden vanuit een voormalige brandweerkazerne in het hart van Rotterdam met overgave strakke, smaakvolle bieren gebrouwen. Hiernaast zet Brouwerij Noordt zich in voor de verbetering van het brouwers vak. Het is dan ook niet gek dat deze brouwerij één van de drijvende krachten is achter de eerste vakopleiding voor brouwers.



Veertien leden bij Nederlandse Brouwers

Bij Nederlandse Brouwers zijn nu in totaal veertien brouwerijen aangesloten, die ruim 95 procent van de bierproductie in Nederland brouwen. Nederlandse Brouwers vindt het belangrijk om de belangen van de gehele biersector in ogenschouw te nemen, waaronder de belangen van kleinere brouwerijen. Er wordt hierin dan ook intensieve samenwerking gezocht met CRAFT om dit goed af te stemmen.