101 vegetarische soepen in een kalender

Utrecht – Soep is altijd een goed idee. Vraag dat maar aan styliste en soepfan Anya van de Wetering. Ze vroeg vrienden en familie hun favoriete vegetarische soeprecepten aan te leveren en bundelde de 101 lekkerste vegetarische recepten in Soep, Soeper, Soepst. Dit boek verschijnt 7 oktober bij Uitgeverij Snor.



Beproefd en getest



De vegetarische recepten die in de kalender zijn opgenomen zijn beproefd en getest door familie en vrienden van Kamer 465. Zij leverden hun meest succesvolle en beste recepten in, die vervolgens door Kamer 465 werden bewerkt en gefotografeerd en geïllustreerd. Bij ieder recept staat de naam van de persoon die het recept heeft ingeleverd.



Over de makers



Kamer 465 is een concept- en stylingbureau gespecialiseerd in fotostyling dat werkt voor VT Wonen, Nederlands Fotomuseum, H&M Home en vele andere opdrachtgevers. Oprichter Anya van de Wetering maakte voor Uitgeverij Snor de boeken Proef de liefde, de Soepkalender, Borrelhapjeskalender en Toet- en Taartkalender. De Soepkalender (waarin deze 101 recepten eerder verschenen) won in 2009 het Lintje van de Boekverkoper en ontving de Gourmand Cookbook Award voor Mooiste Boekomslag.



De fotografie is verzorgd door fotograaf René Kramers.



Omslagontwerp



Het ontwerp voor het omslag van Soep, soeper, soepst is van Studio Boot. Studio Boot werkt met zowel nationale als internationale klanten en werken vaak samen met Snor. Uit deze samenwerking kwamen onder andere de Kus Kus en 99 andere kaarten kaartenbox, het boek Fred & Wilma en de chocoladerepen voort.



Titelinformatie:



Titel: Soep, soeper, soepst



Auteur: Anya van de Wetering (Kamer 465)



Vormgeving: En Publique



Omslagontwerp: Studio Boot



Fotografie: René Kramers



Illustraties: Kamer 465



Bindwijze: Wire-O



Aantal pagina’s: 110



Prijs: €15,99



ISBN: 978-94-6314-096-6



Verschijnt: 10 oktober