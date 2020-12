Nieuw logo DIT Personeel legt nadruk op verbinden

Waardenburg, 3 december 2020 – DIT Personeel, dé personele dienstverlener in de techniek, is vanaf vandaag herkenbaar aan een nieuw, modern logo. De kleuren en de kenmerkende oranje stip bleven. De stip speelt zelfs een hoofdrol in het nieuwe logo, als verbindende factor tussen het merk en de vele vakmensen en bedrijven die elkaar via DIT Personeel vinden.



Het nieuwe logo is een ijkpunt in een turbulent jaar. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden bleef de personele dienstverlener zich ontwikkelen, onder meer met een versterking van het management team en de benoeming van Dennes van der Vlist tot nieuwe CEO. Met de modernisering van het logo zegt DIT: we zijn klaar voor de betere jaren die na corona aanbreken.



Marktleider in personeelsvoorziening bouw en techniek



Eerder kreeg ook zusteronderneming Larex, gespecialiseerd in de inzet van EU-personeel op technische vacatures, een nieuwe jas aangemeten. DIT Personeel en Larex maken deel uit van DIT Holding. Samen zijn ze marktleider in het uitzenden en detacheren van vakmannen in de sectoren bouw, techniek en metaal. Ook spelen de bedrijven een belangrijke rol in de personeelsvoorziening in de schildersbranche.



Vaart, flexibiliteit, professionaliteit



In het nieuwe logo van DIT Personeel bleven de vertrouwde oranje en blauwe kleur behouden en daarmee ook het stevige DNA van DIT. De typografie en vormgeving kregen een stevige facelift en passen bij de dynamiek van deze tijd. De oranje stip laat de sterke band zien tussen het merk en de vakmensen die via DIT betrokken zijn bij een grote diversiteit aan projecten bij klanten in heel Nederland. Het logo straalt vaart, flexibiliteit en professionaliteit uit. Dat is precies wat bedrijven in de bouw en technische sectoren nodig hebben. DIT beweegt méé – met vakmensen en klanten.



DIT en zusteronderneming Larex zijn samen al bijna dertig jaar gespecialiseerd in de inzet van technisch vakpersoneel. Ondanks de coronacrisis blijft de behoefte aan gekwalificeerde vakmensen groot. Die behoefte neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarbij is een betrouwbare flexpartner cruciaal. Met inventieve oplossingen en verrassende verbindingen gaan DIT Personeel en Larex de uitdaging van de schaarste aan vakpersoneel samen aan.